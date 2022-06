Tomaso Trussardi, frecciatina a Michelle Hunziker?/ Reazione dopo il ritorno di Eros…

Tomaso Trussardi e il messaggio enigmatico su Instagram

Dopo la fine del matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, annunciato con tanto di comunicato stampa congiunto, a parte qualche breve dichiarazione chiarificatrice l’ex coppia non avrebbe più parlato della loro rottura. Da quel momento sono trascorsi alcuni mesi e, secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano nella sua edizione online, adesso a sorpresa a rompere il silenzio sarebbe stato proprio Trussardi. Sul suo profilo Instagram, Tomaso è solito condividere unicamente scatti relativi alla sua grande passione: le auto. Di tanto in tanto però non mancano foto con le due figlie avute proprio da Michelle Hunziker e dell’amato Odino, il giovane levriero, razza canina particolarmente amata dal padre.

Nessun riferimento, invece, all’ex moglie o alla fine del loro matrimonio, se non fosse per una Instagram Story definita “enigmatica” e che sembrerebbe essere indirizzata proprio alla showgirl e conduttrice svizzera. Di cosa si tratta nel dettaglio? Di una frase che secondo molti potrebbe rappresentare la replica agli ultimi avvenimenti.

Tomaso Trussardi: frecciatina social a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti?

Secondo i malpensanti Tomaso Trussardi potrebbe non aver preso benissimo la scelta di Eros Ramazzotti, ex marito di Michele Hunziker, di scegliere proprio quest’ultima e la loro primogenita Aurora come protagoniste del videoclip dell’ultimo singolo. Proprio dopo la pubblicazione, sarebbe comparsa in queste ore la strana Storia su Instagram da parte di Tomaso Trussardi che avrebbe preso in prestito le parole della celebre canzone Miserere di Zucchero e Luciano Pavarotti, che dice: “A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo”.

E’ possibile in realtà che le sue parole siano in risposta a quanto asserito di recente proprio da Aurora Ramazzotti in una intervista a Il Corriere della Sera? Seppure indirettamente la giovane aveva in qualche modo parlato di Tomaso Trussardi asserendo che i suoi genitori, Michelle ed Eros, dopo molti anni erano tornati ad essere di nuovo amici. Una frase che sembrava volesse far intendere come prima fosse stato impossibile a causa proprio di Tomaso. Trussardi è stato criptico e non ha aggiunto altro nella sua Storia, ma certamente il messaggio sarà stato recepito forte e chiaro.











