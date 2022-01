Tomaso Trussardi ha una nuova fidanzata?/ Chi: “È l’assistente di una stilista…”

Tomaso Trussardi avrebbe un nuovo flirt. A pochi giorni dalla notizia della separazione da Michelle Hunziker, trapela un’indiscrezione choc che lo riguarda: il settimanale Chi ha paparazzato l’imprenditore in compagnia di una donna. Ma procediamo con ordine: Elisabetta Franchi aveva invitato Tomaso a trascorrere qualche giorno in uno chalet di montagna a Cortina. L’imprenditore e la stilista avrebbero stretto rapporti durante la pandemia, ma i fotografi di Chi lo avrebbero però beccato in compagnia dell’assistente di Elisabetta Franchi, che a quanto pare non lo avrebbe lasciato un attimo solo durante le passeggiate in montagna. I due si conoscerebbero da tempo e da mesi si vociferava di una loro simpatia. La ragazza, anche lei bionda e in maniera sconvolgente simile alla Hunziker, si sarebbe concessa con lui diverse camminate sulla neve. Al momento si parla di un’amicizia, anche se sicuramente questa vicinanza potrebbe aiutare Trussardi a superare il momento difficile.

Secondo Chi, “Tomaso s’aggrappa ai sorrisi dell’amica Elisabetta Franchi e alla presenza della bionda amica della stilista, che non lo perde mai di vista… e questo succede da tempo. Da quel tempo in cui Michelle non c’era già più nella sua vita”. Ad oggi non sappiamo in che rapporti siamo rimasti Tomaso e Michelle, anche se l’ultimo post dell’imprenditore sembrerebbe far sperare. Il 24 gennaio Michelle ha compiuto gli anni e in questa occasione Trussardi ha voluto scrivere un messaggio sui social: “Tanti auguri ad una donna fantastica”. Poche righe per esprimere la sua vicinanza all’ex moglie. Non è chiaro cosa possa aver spinto la coppia a separarsi e, secondo indiscrezioni, la showgirl svizzera avrebbe fatto da tempo ritorno a Milano.

Tomaso Trussardi e Michele Hunziker si erano conosciuti grazie a Vittorio Feltri. Era stato proprio il direttore di Libero a fare loro da Cupido. Oggi, Feltri ha voluto rompere il silenzio, spiegando alla rivista Novella2000 di non conoscere i motivi che hanno portato alla loro rottura. Nel comunicato ufficiale, Tomaso e Michelle avevano parlato dell’intenzione di voler modificare il loro progetto di vita, alludendo chiaramente a delle incompatibilità sopraggiunte. Vittorio Feltri ha spiegato come andò il loro primo incontro: “Una sera ero a cena con Tom nel suo ristorante in piazza della Scala, quando un cameriere mi informò che Michelle, con una amica, si era accomodata al piano superiore. A quel punto decisi di salire a salutarla, in quanto la conoscevo da tempo, e mi accompagnò il mio commensale. Lo presentai alla signora di Striscia la Notizia e brigai affinché i due si scambiassero i numeri del telefonino”.

Vittorio Feltri fu testimone di nozze e, pur ignorando cosa sia successo, fa notare che la convivenza può essere difficile. Non a caso sembra che la crisi sia esplosa durante il primo lockdown: “La convivenza è dura da tollerare. C’è un momento in cui lei o lui non ne può più di avere accanto una persona che sbadiglia o si soffia il naso. Segnali piccoli eppure decisivi: al sentimento è subentrata l’insofferenza. E tutto va a rotoli. Sposarsi significa sopportarsi, se ciò non è possibile conviene dirsi addio per evitare guai maggiori. Michelle e Tomaso sono arrivati al traguardo, nessuno dei due però ha vinto la gara. Gli sposi che si dividono perdono insieme la partita”, ha dichiarato. Ha ragione Vittorio.



