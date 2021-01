Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker/ A capo dei #trunzikers mai schiavo del gossip e..

Tomaso Trussardi non ha di certo bisogno di presentazioni e non solo perché è un grande imprenditore del settore della moda (e il suo cognome lo porta lontano) ma anche perché tutti noi lo conosciamo anche come dolce marito di Michelle Hunziker. A differenza della moglie lui è sempre un po’ restio a mostrarsi ‘nudo’ e con sentimenti e desideri in bella vista e questo spesso porta il gossip a lanciare i grossi titoloni sulla loro presunta crisi. In realtà Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker vivono benissimo e sono contenti tenendo ben salde le redini della loro famiglia allargata che in questi mesi di lockdown ha avuto anche come ospiti gli amici di Aurora Ramazzotti (fidanzato e figlia di Pino Daniele). Anche sui social Tomaso non è molto attivo come la moglie che di districa tra video, sponsor ed esercizi fisici tant’è che basta sbirciare il suo profilo Instagram per accorgerci che non c’è nemmeno un post ufficiale di auguri di Buon Natale per coloro che lo seguono assiduamente.

I #trunzikers resistono al gossip e alle malelingue e…

Il suo ultimo post però è dedicato proprio alla sua famiglia allargata in stile Simpson al grido di quelli che ormai per tutti sono i #trunzikers, ovvero la famiglia formata dai Trussardi e dagli Hunziker e in cui si fa notare anche la figlia che la showgirl ha avuto con Eros Ramazzotti, suo primo marito. Ma chi è Tomaso Trussardi e cosa fa nella vita oltre ad essere marito di Michelle e padre delle loro bambine? Tomaso si occupa di moda e, in particolare, dell’azienda di famiglia, la famosa casa di moda che il padre ha dovuto lasciare ai figli dopo la morte e di cui Tomaso, anno dopo anno, è diventato amministratore delegato tenendo in mano il 50% delle azioni. I più attenti avranno notato che il bel Tomaso ha prestato il suo volto e il suo sguardo anche allo spot diretto da Wim Wenders per il profumo maschile My Land che porta la firma della sua casa di moda. Di proprietà della sua famiglia anche il Ristorante Trussardi Alla Scala, datato 2006, e accanto si trova il Cafè Trussardi che si affaccia su piazza Paolo Ferrari. Quale sarà il suo prossimo passo nell’imprenditoria?



