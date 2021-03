Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker/ “Tra noi una connessione profonda”

Tomaso Trussardi, rampollo della nota casa di moda è noto anche per essere il marito della conduttrice Michelle Hunziker, oggi ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin. L’uomo era stato ospite per la prima volta del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 lo scorso settembre ed in quella circostanza aveva a lungo parlato della sua vita familiare e dell’amore per Michelle giunta nella sua vita “casualmente”. “Mi piaceva come donna”, aveva raccontato alla Toffanin, per poi spiegare che tra loro le cose sarebbero andate subito molto velocemente. “In quattro anni, ci siamo incontrati, siamo andati a convivere ed è arrivata Sole, il matrimonio, Celeste”, aveva aggiunto.

Andrea Romiti, compagno Lucilla Agosti/ "Lui è la mia roccia e in questi anni.."

Ovviamente come in tutte le coppie, l’inizio della sua storia con Michelle Hunziker non era stato privo di problemi anche per via della grande timidezza di Tomaso, da sempre lontano non solo ai riflettori ma anche al gossip. Dopo essersi conosciuti, la Hunziker fu subito impegnata in un tour che la vide in giro per l’Italia. “Sono andato a trovarla, ma intorno aveva sempre il suo staff. Lei, così espansiva e solare, io più timido”, aveva raccontato l’imprenditore.

Aurora Ramazzotti figlia Michelle Hunziker/ "Mamma era giustamente molto severa io.."

TOMASO TRUSSARDI, MARITO DI MICHELLE HUNZIKER: LA SUA FAMIGLIA ALLARGATA

Quello che c’è stato sin dall’inizio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata “una connessione profonda”. Oggi la coppia è felice, tutto merito della splendida famiglia che include anche l’ultimo arrivato, Odino, piccolo levriero italiano simbolo del noto marchio di moda sin dal 1973. Una scelta non casuale, dunque, e che lo rende ancora più legato al padre Nicola, deceduto in seguito ad un incidente stradale nel 1999. A proposito del genitore scomparso, Tomaso aveva detto proprio alla Toffanin: “Mi manca non aver conosciuto la persona, perché quando se ne è andato avevo solo 15 anni”. Di recente l’imprenditore era sceso in campo in difesa di Aurora Ramazzotti, primogenita della moglie Michelle (e figlia del cantante Eros) per via di un commento social offensivo. La giovane aveva postato uno scatto che la immortalava con la madre e la nonna Ineke.

EDOARDO, FIGLIO GERRY SCOTTI/ Dal cinema al matrimonio con un noto volto Mediaset

Un hater aveva approfittato per scrivere: “Tua madre è più bella di te”. Tomaso era allora intervenuto difendendo la giovane Aurora e commentando, adirato: “Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d’animo. Vergogna”. Un gesto che aveva sottolineato il grande amore dell’uomo nei confronti di Aurora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA