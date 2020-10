Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ “Con lei sono un uomo felice”

Tomaso Trussardi è il marito di Michelle Hunziker tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo su Canale 5. La bellissima conduttrice e showgirl televisiva è prontissima per la nuova edizione di “All Together Now” e alla vigilia della prima puntata è pronta a raccontarsi nel salotto di successo condotto da Silvia Toffanin. Sicuramente la Hunziker parlerà anche della sua vita privata e del grande amore per il rampollo di casa Trussardi. Poche settimane fa l’amministratore Delegato della casa di moda di famiglia proprio negli studi di Verissimo ha raccontato della storia d’amore con Michelle: “è arrivata casualmente nella mia vita. Con lei si è creata immediatamente una connessione profonda e veloce che nel giro di quattro anni ci ha portato subito alla convivenza, al matrimonio e all’arrivo di due figlie. Oggi sono un uomo felice”. Non solo, Trussardi ha anche sottolineato come Michelle le piacesse come donna ancora prima di conoscerla dal vivo. Sta di fatto che l’incontro fra i due ha cambiato per sempre il corso delle loro vite visto che in pochissimi anni si sono innamorati, sposati e messo su famiglia.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker:”c’è stata subito una connessione profonda”

“In quattro anni, ci siamo incontrati, siamo andati a convivere ed è arrivata Sole, il matrimonio, Celeste” ha raccontato Tomaso Trussardi di Michelle Hunziker. Non solo, Tomaso ha anche rivelato come sono andate le cose fra loro dopo il primo incontro: “appena dopo averla conosciuta, Michelle è andata in tour. Sicilia, Puglia. Sono andato a trovarla, ma intorno aveva sempre il suo staff. Lei, così espansiva e solare, io più timido”. Due caratteri diametralmente opposti, ma che non hanno permesso ai due di conoscersi, viversi ed innamorarsi. “Con Michelle c’è stata subito una connessione profonda” – ha detto Trussardi. Sul finale poi l’imprenditore ha parlato anche della morte del padre Nicola e poco dopo di quella del fratello Francesco: “ci ha lasciato dopo solo tre anni dalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono”.



