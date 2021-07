Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ “Ho passato anni complicati, ma adesso…”

Tommaso Trussardi è lo stilista patron dell’omonima casa di moda che Michelle Hunziker ha sposato civilmente nel 2014. Da lui, Michelle ha avuto due figlie, Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Laureato in Economia, Tomaso è un imprenditore di successo e possiede un patrimonio molto cospicuo. Attualmente ricopre il ruolo di amministratore delegato della Trussardi, la casa di moda di famiglia fondata nel 2011 come laboratorio di produzione di guanti in pelle. Fu suo padre Nicola a contribuire in massima parte al successo dell’azienda, trasformandola negli anni seguenti in una prestigiosa casa di moda italiana (è tra le più grandi tuttora in attività).

Tommaso, inoltre, possiede il 50% della Finos, la holding di famiglia che controlla la Trussardi. Sua sorella Gaia ne possiede il 25 e la restante percentuale è in mano a Maria Luisa Gavazzeni, sua madre. Trussardi ha anche un’altra sorella, Beatrice, che ha scelto di rinunciare alla sua quota per occuparsi di altro (in famiglia gestiscono anche una Fondazione d’arte intitolata a papà Nicola). In passato ha preso parte allo spot del profumo maschile My Land, è stato giudice del talent Project Runaway Italia e ha guidato l’inserto di Libero dedicato ai motori.

Michelle Hunziker parla del suo rapporto con Tomaso Trussardi

In un’intervista rilasciata a Oggi diverso tempo fa, Michelle Hunziker ha parlato del padre delle sue figlie come di un uomo “forte, pieno d’amore e di pazienza”. I due sono comparsi insieme in diverse occasioni pubbliche, e nel corso delle interviste si sono sempre riservati parole di gratitudine e riconoscenza reciproca. “Ho passato anni complicati”, ha detto Michelle, per tanto tempo ho macinato lavoro e stretto i denti perché volevo farcela, ora mi beo delle mie bambine, dell’amore di Tomaso, del lavoro che posso scegliere con cura…”. Michelle ha anche un’altra figlia, Aurora, nata nel 1996 dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti.

