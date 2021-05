Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ “Oggi sono un uomo felice”

Tomaso Trussardi è il marito di Michelle Hunziker, la bellissima showgirl di origini svizzere naturalizzata italiana. Un grande amore quello nato tra il rampollo di casa Trussardi e la svizzera più amata dagli italiani che sono felicemente fidanzati da diversi anni. Ma come è nato l’amore tra i due? A raccontarlo è stato proprio l’imprenditore della Maison Trussardi durante la sua prima intervista televisiva rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin. “Michelle è arrivata casualmente nella mia vita” – ha rivelato Tomaso che ha aggiunto – “dopo che ci siamo conosciuti lei è andata subito in tour e quando io la vedevo e andavo a trovarla lei era con tutto il suo staff… Nel primo periodo è stato difficile trovare momenti intimi per stare insieme. Con lei si è creata immediatamente una connessione profonda e veloce, la nostra relazione è stata seria da subito, e nel giro di pochi anni ci ha portato subito alla convivenza, al matrimonio e all’arrivo di due figlie. Oggi sono un uomo felice”.

Tomaso Trussardi e l’amore per Michelle Hunziker

Un grande amore quello nato tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker che però all’inizio del corteggiamento si è fatto “aiutare” da un amico. A rivelarlo è stato proprio questo amico, ossia Vittorio Feltri che, ospite di CR4 – La Repubblica delle Donne, ha rivelato: “Tomaso è un amico. Una sera arriva Michelle Hunziker, che era mia amica da tantissimo tempo. Gli dico: vieni che te la presento, è una ragazza carina, simpatica. Mentre gliela presentavo gli toccavo il gomito e gli ho consigliato: regalale un paio di borse. Poi gli ho fatto scambiare i numeri di telefonino e mi sono accorto che avevo avviato una pratica destinata a finire bene”. Tutto è bene quel che finisce bene, visto che quella cena c’è stata e da quella sera Michele e Tomaso sono diventati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. “È una donna bellissima e io sono un uomo felice” ha detto l’imprenditore della casa di moda.

