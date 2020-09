Tomaso Trussardi/ “Michelle Hunziker aveva mille paure, ma…” (Verissimo)

Tomaso Trussardi ospite per la prima volta di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. L’amministratore delegato della casa di moda è pronto a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita professionale fino a quella privata che comprende l’amore per Michelle Hunziker. Da sempre molto riservato e attento alla sua vita privata, il rampollo di casa Trussardi ha ereditato dal padre Nicola Trussardi non solo l’azienda di famiglia, ma anche uno spiccato eclettismo. Ha due sorelle Gaia e Beatrice e un fratello di nome Francesco scomparso nel 2003 a soli 29 anni in seguito ad un terribile incidente italiano. Il nome di Tomaso dal 2014 è connesso a quello di Michelle Hunziker, la showgirl svizzera con cui si è sposato. In realtà i due si sono conosciuti nel 2011 e dopo soli tre anni d’amore hanno deciso di convolare a nozze. Oggi vivono a Bergamo con le due figlie Sole e Celeste. Un amore importante quello tra Tomaso e Michelle che, durante il lockdown imposto per contenere i contagi da Covid-19, si sono ritrovati insieme a Bergamo, una delle città più colpite da questa terribile pandemia. I primi anni d’amore però non sono stati affatto facili per i due come ha raccontato Trussardi: “Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni e lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me”. Nonostante tutto però l’amministratore delegato della casa di moda non ha mai avuto dubbi: “dopo un anno che conoscevo Michelle volevo sposarla”.

Tomaso Trussardi: 2 figlie con Michelle Hunziker

L’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, manco a dirlo, ha occupato le prime pagine di tutti i settimanali di gossip (e non solo). Lui bellissimo e uno degli uomini più ricchi di Italia, lei la showgirl più richiesta del piccolo schermo. Una coppia da favola che ha fatto sognare, e continua a farlo, il popolo dei romantici. Nonostante la differenza di età, il peso della popolarità, Michelle e Tomaso si sono innamorati perdutamente e nel 2013 hanno suggellato il loro amore con la nascita di una figlia di nome Stella. Un anno dopo, per la precisione il 10 ottobre del 2014, i due si sono sposati nella loro città: Bergamo. Nel 2015 l’arrivo del secondo fiocco rosa: la secondogenita Celeste. Il loro amore però va ben oltre come ha raccontato Trussardi che coinvolte la Hunziker anche negli affari della compagnia di moda. “Mi ha dato una grande mano e quando c’è una decisione da prendere voglio il suo parere” – ha detto Trussardi – “lei mi dice ‘perché lo chiedi a me che non ne so nulla?’ Io le rispondo che sono pieno di consulenti e tecnici: quello che mi serve è la sua visione di insieme e la sua intelligenza emotiva” Infine parlando dell’attenzione mediatica rivolta verso di loro, Tomaso ha detto: “il gossip muove il mondo, ma tutti ne prendono le distanze. ‘L’ho letto dal parrucchiere’ è la frase che mi diverte di più perché è un modo per fingere distacco”.



