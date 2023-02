Tomaso Trussardi snobba Michelle Hunziker/ Lei in tv con Eros Ramazzotti, lui…

Michelle Hunziker e il ritorno in tv con Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker è tornata ufficialmente in tv con la nuova edizione del suo show “Mission Impossible”. La prima puntata è stata ricca di emozioni e di lacrime. Per il debutto, infatti, la Hunziker ha voluto al proprio fianco la primogenita Aurora Ramazzotti e l’ex marito Eros con cui sta condividendo l’emozione di diventare nonni. Tra poche settimane, infatti, Aurora metterà al mondo il suo bambino, frutto del suo amore con Goffredo Cerza e, in tv, ha emozionato mamma Michelle cantando con papà Eros. Un momento che ha emozionato non solo la Hunziker, ma anche i telespettatori di canale 5.

Michelle Hunziker, imbarazzo a Michelle Impossibile/ Battuta su Giovanni Angiolini:"Ti ha visto nuda"

Ma come ha reagito, invece, Tomaso Trussardi di fronte alla reunion di famiglia dell’ex moglie Michelle. La Hunziker, con Tomaso Trussardi, ha avuto le figlie Sole e Celeste. La fine del matrimonio ha spiazzato tutti e con Trussardi sta provando a ricucire un rapporto d’amicizia così come ha fatto con Eros. La reazione di Trussardi, tuttavia, di fronte al ritorno televisivo della Hunziker, ha spiazzato tutti.

Eros Ramazzotti, sorpresa di Aurora: "Sono incinta"/ Michelle "A 9 anni ti vidi e..."

Tomaso Trussardi: ecco dov’era mentre Michelle Hunziker era in tv

Tomaso Trussardi, nella serata del debutto di Michelle Hunziker con la prima puntata della nuova edizione di Michelle Impossibile, ha preferito non trascorrere il tempo a casa, ma spegnere la televisione ed uscire. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Tomaso Trussardi ha mostrato come ha trascorso la serata.

Nel video condiviso, l’ex marito della Hunziker si è mostrato sereno e sorridente mentre si godeva la cena presso il ristorante dell’amico Antonino Cannavacciuolo. Una scelta consapevole quella di Trussardi che è diventata virale con il video che ha fatto il giro del web.

Michelle Hunziker, perché è finita con Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti?/ Matrimoni chiusi con dolore













© RIPRODUZIONE RISERVATA