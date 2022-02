Tomaso Trussardi vs Eros “Stia al suo posto”/ Michelle e Aurora unfollow su Instagram

Tomaso Trussardi infuriato dopo il bacio, cancellate Aurora e Michelle sui social

Il bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha mandato su tutte le furie Tomaso Trussardi, ex marito della showgirl. Subito dopo la prima puntata di “Michelle Impossible“, visto quanto accaduto sul palco l’imprenditore ha cancellato la donna da Instagram, smettendo così di seguirla sui social. Stessa sorte è toccata pure ad Aurora Ramazzotti, la figlia nata tra il cantante e Michelle Hunziker. Quest’ultima, durante la sua trasmissione, aveva lanciato qualche frecciatina: “Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla” – ha detto riferendosi a “Più bella cosa non c’è” la canzone che Ramazzotti le ha dedicato.

Tomaso Trussardi vs Eros “Meglio che ognuno stia al suo posto”

In una recente intervista al “Corriere della Sera” Tomaso Trussardi ha espresso parole poco lusinghiere nei confronti di Eros Ramazzotti: “Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, – riferendosi a Michelle Hunziker – ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”. Dagospia, intanto, rilancia una nuova rivelazione: la showgirl svizzera starebbe frequentando Carlo Piazza. Si tratta di un modello 32enne, quindi di ben 14 anni più piccolo di Michelle Hunziker e di 5 più grande di sua figlia Aurora. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali.

