Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, nuova serie tv Netflix/ Video: info, cast e trama

Grandi novità per tutti i fan di Tomb Raider e Lara Croft: Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il primo trailer della nuova serie animata ispirata proprio al mondo dell’eroina con l’arco, conosciuta dai più grazie ai videogiochi e ai vari film che si sono susseguiti. A poca distanza dalla pubblicazione del primo trailer della serie anime di Devil May Cray, la piattaforma streaming più famosa al mondo regala quindi un’altra perla, anche se al momento non vi è ancora una data di lancio precisa. Si sa solo che lo show sarà “presto” disponibile nel catalogo Netflix, di conseguenza bisognerà pazientare ancora un po’ prima di poterci gustare la serie animata.

Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Esterna con Alessio, ma un gesto del cavaliere scatena...

Il titolo del prodotto è “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft”, e a firmare lo stesso sono Powerhouse Animation (Castlevania) e Legendary, progetto supervisionato da Crystal Dynamics, software house che, come ricordato da Everyeye.it, non fa più parte dallo scorso anno dell’universo Square Enix, essendo stata acquista da Embracer Group. “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft” è stata scritta da Tasha Huo, che ha già preso parte a The Witcher: Blood Origin. La storia narra gli eventi subito dopo la trilogia videoludica Survivor, anche se dal trailer che trovate qui sotto, si capisce ben poco.

Francesca De Stefano "ho sofferto di disturbi dell'alimentazione"/ "Santo Versace è stato la mia cura"

TOMB RAIDER: THE LEGEND OF LARA CROFT: COSA VEDIAMO NEL TRAILER

Si vede infatti Lara Croft con il suo immancabile arco e le frecce annesse, mentre prende la mira, si cala in una caverna buia, e accarezzare una vecchia fotografia dinanzi ad un muro di fuoco. La Lara Croft della serie anime sarà doppiata dalla nota attrice Haley Atwell, 41enne londinese già vista ad esempio in Black Mirror, e nel cast vocale troviamo anche Allen Maldonano, che doppierà l’esperto di tecnologie, nonché Earl Baylon, anche doppiatore tra l’altro dei videogame. Ricordiamo che Tomb Raider ha abbracciato diverse generazioni di videogiocatori essendo comparso per la prima volta nel 1996 e protrattosi fino ai giorni nostri.

Amici 23: Claudia Porchianello eliminata?/ L'ultimatum di Emanuel Lo insinua il dubbio













© RIPRODUZIONE RISERVATA