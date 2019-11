Tombaroli e traffico di reperti archeologici/ Video Le Iene: sono banditi o “eroi”?

Dopo aver raccontato il giallo del ritrovamento dei Bronzi di Riace, “Le Iene” entra nel mondo dei tombaroli, coloro che vivono per trafugare reperti archeologici. Antonino Monteleone, che ha realizzato il servizio con Marco Occhipinti, li segue mentre sono “all’opera” e si fa raccontare come funziona questo mercato nel servizio che andrà in onda stasera su Italia 1. Oggi si torna dunque a parlare di reperti archeologici, ma da un altro punto di vista. L’inviato si occupa infatti di coloro che li recuperano materialmente e poi le vendono nel mercato clandestino di opere d’arte antiche. Si tratta di un mestiere che, come è facile intuire, è assolutamente illegale, ma per loro molto redditizio. Pensiamo che solo qualche giorno fa è stato smantellato un traffico di beni archeologici dalla Calabria al resto del mondo: i carabinieri hanno arrestato 23 persone e recuperato reperti per un valore di diversi milioni di euro. E allora Antonino Monteleone decide di incontrare i tombaroli e seguirli durante una delle loro “scorribande”.

TOMBAROLI, CHI SONO: BANDITI O EROI? IL SERVIZIO DE LE IENE

«Sono tombarolo da quando sono piccolo, 14 anni», racconta uno di loro a “Le Iene”. E spiega che dietro questa attività c’è una vera passione. «Questa è la storia nostra, ti viene naturale, per me è stata na chiamata!». Ecco, una sorta di “vocazione”. Quando Antonino Monteleone affronta il tema dei guadagni, l’uomo spiega: «Sì, prima era… c’era molto più guadagno, adesso la crisi sta pure qua». Ma guai a chiamarli “banditi dell’archeologia”. È una definizione che loro contestano, anzi si definiscono “eroi dell’archeologia”, «perché tutto quello che viene trovato è grazie a noi, non agli archeologi». Però quello che trovano non può essere visto in un museo. Allora l’uomo replica: «Eh, perché nessuno me dà la possibilità di farlo vedere al museo. Perché se qualcuno me dicesse a me “scavame una tomba e porta al museo che te pago la roba” io non c’ho problemi». Dunque, i tombaroli non vogliono fare i banditi e sarebbero disposti a “regolarizzare” la loro attività. Intanto però vanno avanti così.





