Tombola napoletana/ Gioco di Capodanno: info, storia, tradizioni e curiosità

La tombola napoletana rappresenta uno dei giochi di Capodanno per antonomasia, capace di riunire in allegria e spensieratezza attorno allo stesso tavolo grandi e piccini. La tradizione vuole che vi si giochi nella serata del 31 dicembre, attendendo prima e celebrando poi l’arrivo del nuovo anno con un’ondata di divertimento. Un’invenzione che, come la storia insegna, risale al 1734, a seguito di una discussione emersa tra il re Carlo III di Borbone, il quale intendeva istituire il gioco del lotto nel Regno d’Italia, così da impedirgli di sottrarre entrate economiche allo Stato (cosa che sarebbe accaduta qualora fosse rimasto clandestino), e il frate domenicano Gregorio Maria Rocco, che lo considerava un diversivo del tutto privo di morale per i suoi fedeli.

Una singolar tenzone (seppur sul piano dialettico) che si risolse in favore del sovrano, con l’intesa che nella settimana di Natale il gioco fosse sospeso per evitare che la gente si distraesse dalla preghiera. Ecco quindi che le persone comuni, per giocare ugualmente nonostante la sospensione decretata durante le festività, diede origine alla tombola: i 90 numeri furono racchiusi all’interno di un cestino di vimini e i numeri vennero disegnati sulle cartelle. Si optò per la denominazione di “tombola” in quanto il pezzo di legno sul quale era impresso ciascuno dei numeri estratti veniva pescato dal panariello, che un tempo aveva proprio la forma del tombolo.

TOMBOLA NAPOLETANA, LE CURIOSITÀ: I SIGNIFICATI PIÙ COMUNI

Da allora, la tombola napoletana è divenuto uno dei capisaldi delle festività degli italiani, con associazioni tra numeri e simboli divenute celebri in tutto lo Stivale: l’1 è per esempio l’Italia, il 10 rappresenta i fagioli, il 15 il ragazzo, il 20, la festa, il 25 Natale, il 33 gli anni di Cristo, il 42 il caffè, il 46 i denari, il 47 il morto, il 48 il morto che parla, il 52 la mamma, il 63 la sposa, il 71 l’uomo senza princìpi, il 75 Pulcinella e il 90 la paura.

E voi? Avete un numero e un simbolo preferiti o che vi ricollegano idealmente a questo periodo di festività?

