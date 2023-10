Tommaso Accardo è morto, attore noto per gli spot con Fiorello/ Il ricordo dello showman

Tommaso Accardo muore a Roma, aveva 84 anni: sconosciute le cause

Tommaso Accardo è morto all’età di 84 anni, a Mentana in provincia di Roma. Non si conoscono le cause della morte, al momento non sono state rese note. L’attore italiano ha fatto la comparsa per diversi spot, serie televisive, e film a sfondo comico. A renderlo noto, la serie di pubblicità a fianco di Fiorello.

Dal punto di vista cinematografico, l’attore aveva partecipato a tre pellicole: Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone, regia di Sergio Martino (1985, Sogno di una notte di mezza estate (A Midsummer Night’s Dream), regia di Michael Hoffman (1999), Ma l’amore… sì!, regia di Marco Costa e Tonino Zangardi.

Tommaso Accardo, il ricordo di Fiorello per l’attore

Accardo è venuto a mancare ieri, primo ottobre, e il mondo del cinema e dello spettacolo piangono uno dei loro attori comici più amati. Molto noti i suoi spot televisivi insieme a Fiorello che non ha potuto fare altre che ricordare, con dolore, la sua spalla.

“Ciao Tommasino” ha scritto lo showman sui social, per dare l’addio definitivo al suo amico. Oltre che al cinema, l’attore si è dedicato anche ad alcune serie televisive di rilievo quali: Nanà, regia di Alberto Negrin – film TV (1999, Il mondo è meraviglioso, regia di Vittorio Sindoni – film TV (2005), Boris, regia di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo – 3 episodi (2008), Viva Radio2… minuti, episodio del 29 gennaio 2008. Di seguito il post Twitter di Fiorello per l’attore.

