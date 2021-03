Tommaso, Arianna e Gregory, figli Patrizia Pellegrino/ “Mi sembra ieri che…”

Tommaso, Arianna e Gregory sono i figli di Patrizia Pellegrino. L’attrice, insieme ai suoi ragazzi, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi 21 marzo. La Pellegrino che è stata recentemente operata per un tumore al rene sinistro, sta affrontando il periodo di convalescenza circondata dall’amore dei suoi figli, arrivati nella sua vita dopo la morte di Riccardo, venuto a mancare dopo sei giorni dalla nascita. Un dolore enorme che l’attrice porta dentro di sè e da cui ha trovato la forza per reagire formando una splendida famiglia con l’arrivo dei figli Tommaso, Arianna e Gregory. Con Gregory, l’attrice è diventata mamma.

“Abbiamo adottato Gregory a San Pietroburgo. Per 3 anni era cresciuto senza amore, senza cibo e senza giocattoli”, ha raccontato l’attrice a Vieni da me in un’intervista rilasciata a marzo 2020. Proprio a Gregory, lo scorso 9 dicembre, la Pellegrini ha dedicato le seguenti parole. “Il mio piccolo grande amore… Mi sembra ieri che era piccolo piccolo, appena nato dal mio cuore e ora eccolo sempre vicino a me a noi e sempre più grande… Lo amo, grazie di esserci Greg”.

I figli d Patrizia Pellegrino: l’arrivo di Tommaso e Arianna

Dopo aver adottato Gregory, Patrizia Pellegrino è rimasta incinta di Tommaso e dopo è arrivata anche Arianna, nata prematura. “L’hanno fatta nascere di soli sei mesi e pesava 500 grammi. Ora a 21 anni (22 ndr), è bellissima, ha dei problemi certo non a livello mentale ma fisico, non è autonoma, una ragazza che può farcela nella vita“, raccontava nel 2020 l’attrice nell’intervista rilasciata a Caterina Balivo. Su Instagram, l’attrice si mostra spesso in compagnia dei suoi ragazzi, i tre grandi amori della sua vita che riescono ad infonderle forza e coraggio per affrontare anche i momenti difficili come vedete nella foto qui in basso. L’amore di Gregory, Tommaso e Arianna è la cura migliore per l’attrice.

