Tommaso Buscetta, chi è?/ Storia vera e la gaffe di Clizia Incorvaia al Gf Vip 2020

Il Traditore di Marco Bellocchio è uno dei candidati ai David di Donatello 2020 nella sezione Miglior film. La trama è incentrata sulla vicenda drammatica di Tommaso Buscetta, mafioso membro di Cosa nostra e successivamente eroico collaboratore di giustizia. Il film è stato inoltre selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 nella sezione Miglior film straniero, salvo poi mancare la selezione per la shortlist. Il nome di Buscetta è tornato a riempire le pagine dei giornali per via del riferimento che ne ha fatto Clizia Incorvaia nel corso dell’ultima edizione del Gf Vip, e che di fatto gli è costata la squalifica dal reality. La showgirl, infatti, ha usato l’appellativo di “Buscetta” come sinonimo di “infame”, determinando lo scoppio di un vero e proprio caso-caos nell’ambito della trasmissione e non solo.

Chi è Tommaso Buscetta

Tommaso Buscetta si è distinto alla fine del secolo scorso come uno degli attori determinanti nel disvelamento dei loschi traffici della mafia siciliana. Buscetta – altresì noto come il ‘Boss dei due mondi’ per via della rete criminale che gestiva e che si estendeva fino al Sud America – collaborò anche con Giovanni Falcone, rendendo noti i legami tra la malavita organizzata e il mondo della politica. Ciò scatenò una rivolta da parte dei suoi ex affiliati, per cui divenne l’infame e – per l’appunto – il ‘traditore’.



