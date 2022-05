Tommaso Capolicchio, chi è il figlio di Lino/ “Essere suo figlio è stato pesante ma…”

Tommaso Capolicchio è il figlio del celebre attore Lino Capolicchio scomparso la sera del 3 maggio 2022. Anche lui, come suo padre ha scelto la strada dello spettacolo iniziando come sceneggiatore in fiction italiane come “Un medico in famiglia”, “Padri”, “Piovuto dal cielo” e “Chiaroscuro”.

Nato all’inizio degli anni ’70 nel 2020 Tommaso Capolicchio ha raccontato la sua infanzia e la sua educazione attribuitagli da sua madre e da suo padre. Un’infanzia che lo sceneggiatore ha definito atipica caratterizzata da un’educazione cinematografica femminista fino alla separazione per lui traumatica dei suoi genitori. In merito alla sua infanzia lo sceneggiatore ha racconto come, a seguito di tutte le stranezze dei suoi genitori: “Ne sono uscito con tanta autoironia, in fondo anche i miei erano molto ironici”.

Tommaso Capolicchio saluta suo padre su Instagram

Tommaso Capolicchio a seguito della scomparsa di suo padre ha pubblicato un post su Instagram in cui con ironia ha scritto: “Il sex symbol se n’è andato, lacrimate donne”, facendo anche un chiaro riferimento al suo libro pubblicato due anni fa in cui ha raccontato come sia stata la sua infanzia vissuta accanto a suo padre che come ha precisato lui stesso: “Ha incarnato la figura del bello e ribelle, biondo e maledetto del ‘68”.

Tommaso Capolicchio, in occasione della pubblicazione del suo libro ha ammesso come “Essere il figlio di Lino Capolicchio è stato pesante ma pure divertente”, evidenziando come sia stato difficile per lui “Quando le mamme delle bambine con cui vorresti fidanzarti ti chiedono l’autografo di tuo padre”.

