Tommaso Cavalieri, semifinalista Bake off Italia 2023/ Divide i social: “Favoloso, ma molto stronz*no!”

Tommaso Cavalieri è tra i concorrenti semifinalisti di Bake Off Italia 2023. Il 24 enne è pronto a tutto pur di vincere il titolo di migliore pasticciere italiano dell’ultima edizione della gara culinaria di dolci presentata da Benedetta Parodi in prima serata su Real Time. A giudicare i dolci dei concorrenti arrivati in semifinale sarà nuovamente la giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia e riunitasi sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Durante la scorsa puntata anche a Tommaso è toccato confrontarsi con la difficilissima prova creativa: la preparazione di 5 dolci tipici da street food delle capitali europee: waffles (Bruxelles), churros (Madrid), scone, krapfen tedeschi e pastel de nata (Lisbona).

Se Danila ha floppato, Tommaso è riuscito a portare a casa un ottimo risultato visto che, dopo le tre prove, ha ricevuto il grembiule blu della 13esima puntata. Un risultato importante che potrà giocare a favore dell’aspirante pasticcere durante la semifinale contro Gabriele, Fabio e Roberta.

Chi è Tommaso Cavalieri di Bake Off Italia 2023?

La prova creativa di Tommaso Cavalieri di Bake Off Italia 2023 ha colpito positivamente il pubblico dei social. In tantissimi si sono complimenti con il giovane 24 enne di Cesena. “Terzo grembiule blu a Tommaso” – ha scritto un utente con tanto di emoticon a forma di cuore, mentre un altro si è lasciato andare ad un commento più forte “Tommasino Tommasino secondo me tutto carino, semplicino ino ino sotto sotto è molto stronzino #BakeOffItalia”. Non solo, c’è chi non ha alcun dubbio: Gabriele Tommaso è tra i migliori di questa edizione.

Ma conosciamo meglio Tommaso: 24 anni di Cesena è un grande appassionato di Giappone e parla già il giapponese, sua grande passione sin dalle elementari, Oggi lavora come stagista nella sua università e si descrive come un ragazzo solare, allegro e attivo, ama fare l’uncinetto, vogare in stile “gondoliere”, i giochi di ruolo, i fumetti, suonare il pianoforte ma soprattutto la pasticceria. Ha deciso di mettersi in gioco a Bake Off Italia per coronare un sogno e cercare così di trasformare un passione in un lavoro!











