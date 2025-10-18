Tommaso Cerno, chi è l'ex politico: è sposato con Stefano Balloch. "Provai fastidio a sei anni quando mi baciò una bambina"

Tommaso Cerno sarà tra i protagonisti del programma di Peter Gomez La confessione. L’ex parlamentare, per chi non lo conoscesse, da tempo si è sposato con Stefano Balloch, i due stanno vivendo una relazione sfociata in matrimonio dopo un rapporto di lunga data, un’amicizia andata avanti per trent’anni e che ha poi dato vita a un rapporto ancora più intrigante. Giornalista e politico oltre che direttore del quotidiano romano Il Tempo, Tommaso Cerno ha trovato l’amore con Stefano Balloch, che in passato da un precedente amore vissuto ha avuto una figlia, Giada, e proprio per attendere la maggior età della ragazza, Tommaso e Stefano Balloch hanno dovuto attendere per compiere il rito civile.

Oggi Tommaso Cerno e Stefano Balloch sono felici e vivono la loro vita in serenità e armonia. In passato l’ex politico ha raccontato il momento in cui ha avanzato il coming out interiore, raccontandosi la verità sul suo amore per gli uomini.

Tommaso Cerno e il coming out interiore: “Provai fastidio quando una ragazza mi baciò”

Riavvolgendo il nastro della vita, il giornalista Tommaso Cerno ha ricordato un momento saliente della sua vita, nel quale ha poi compreso di essere omosessuale. “Il mio coming out interiore ll’ho fatto molto, molto giovane: a 6 anni perché una bambina mi baciò e io provai fastidio. In realtà volevo baciare Simone che era il mio compagno di banco.

Ma non capivo tutto ciò che cosa volesse significare” ha confessato il giornalista che ha poi impiegato del tempo per comprendere cosa significasse tutto ciò nella sua vita. Da quel momento in poi niente è stato più come prima e oggi Tommaso Cerno è un uomo felice, che ha compreso bene dove risiede la sua serenità interiore e non solo.