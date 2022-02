Tommaso Cerno/ “Molestato violentemente da educatore, è la prima volta che lo dico”

Confessione in diretta televisiva da parte di Tommaso Cerno senatore del Gruppo Misto, durante la puntata di ieri del programma di La7, Non è l’Arena. In studio si sta parlando del caso del liceo di Castrolibero, dove un professore avrebbe molestato una studentessa, inviandole dei messaggi osceni, e non solo: “Devo dire che è bellissimo – racconta il politico parlando con il padrone di casa, Giletti – vedere contrapposte a quelle chat oscene, che abbiamo letto scritte da un uomo che comanda, da un professore che dovrebbe educare ad una giovane ragazza, vedere lo schieramento di questi giovani, ragazzi, ragazze e studenti con i loro genitori, che occupano la scuola per chiedere la verità, la cosa che la scuola deve insegnare a cercare”, dice riferendosi appunto ai numerosi studenti del liceo in questione che ieri sera hanno appunto protestato in maniera molto pacifica contro il profe in questione.

Quindi Tommaso Cerno si è lasciato andare ad una confessione che mai aveva raccontato prima: “Un applauso a tutti loro – ha proseguito – che io rispetto e che invidio perchè il coraggio che ci vuole a denunciare queste cose io personalmente…. non l’avevo mai raccontata ma di fronte a questa immagine la racconto: trent’anni fa, non lo ebbi. Io fui molestato a mia volta da un educatore per quasi due anni, in maniera molto violenta – racconta il senatore – non soltanto verbale, e non ebbi ma il coraggio di dirlo a nessuno e so benissimo cosa ti porti dentro, nella vita, anche da adulto, il vuoto che ti dà l’idea di avere paura poi anche quando diventi grande”.

TOMMASO CERNO: “IO VOGLIO RINGRAZIARE QUESTI RAGAZZI”

Poi Tommaso Cerno ha aggiunto e concluso: “Ti metti a disposizione delle persone, dici di si perchè ti vergogni ad essere consenziente. Avere paura di qualcosa che ti è successo e non ti rendi conto di quanto peso abbia, quindi io li ringrazio, gli auguro di avere presta verità e di avere i segnali che cercano e sono pronto ad andare a Castrolibero se qualcuno vorrà mandarli via magari in maniera non bella come abbiamo visto succedere in queste settimane in Italia nei confronti degli studenti che protestavano per la loro vita e il loro futuro, sarò lì a dargli una mano”.

