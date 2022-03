Tommaso Cicchinelli, chi è il fidanzato Anna Safroncik/ Ritorno di fiamma

Il fidanzato di Anna Safroncik è il dj Tommaso Cicchinelli. Si tratta in realtà di una vecchia fiamma dell’attrice ucraina, famosa per aver interpretato Anna Baldi nella storica soap Centovetrine e per altri ruoli importanti in film per la TV di successo come Le tre rose di Eva e Al di là del lago, ospite a Verissimo nella puntata del 5 marzo. La Safroncik e il 42enne, suo coetaneo, ex della showgirl Antonella Mosetti, hanno avuto una relazione dal 2016 al 2018.

La scintilla si è riaccesa nel 2020. La conferma però non è arrivata subito: la coppia ha preferito mantenere la privacy anche se l’attrice, l’anno scorso dichiarò di essere felicemente fidanzata per mettere a tacere le voci che invece la vedevano coinvolta in una presunta liaison con Ignazio Moser: un pettegolezzo prontamente smentito. La coppia è stata paparazzata la scorsa estate durante le vacanze in Grecia e la conferma del loro amore è stata pubblicata sulle pagine del settimanale Vero: “Tra lei e il suo uomo, il deejay Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente” Si leggeva al margine delle foto che immortalano i due innamorati: “I due non si staccano un attimo (…) E anche in acqua i due non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa complicità e una passione genuina che dura ormai da anni”.

Tommaso Cicchinelli è il fidanzato di Anna Safroncik, molto riservato

Anna Safroncik è stata sempre molto riservata e raramente si è lasciata andare troppo sulla sua vita privata con i giornali. La conferma della sua storia d’amore con Tommaso Cicchinelli però alla fine è arrivata, attraverso i social, con la condivisione delle foto del servizio del settimanale Vero. L’attrice sembra aver trovato la serenità che cercava da tempo. Nonostante però la sua attenzione nel custodire gelosamente ciò che accade nella sua sfera sentimentale, non è stata immune al gossip.

L’attrice infatti è famosa anche per due suoi ex molto noti, ossia Giulio Berruti, che come è noto oggi è fidanzato con Maria Elena Boschi della quale è innamoratissimo e Matteo Mammì, ex storico di Diletta Leotta e manager televisivo. Anche Tommaso Cicchinelli cerca di tenere lontano dalle luci della ribalta, la sua vita privata. Nonostante abbia avuto diverse frequentazioni con donne molto famose dello showbiz, è difficile avere molte informazioni sul suo conto. Quello che è certo è che ama molto la musica e che avrebbe incontrato Anna Safroncik molto tempo fa. Dopo il primo incontro i due oggi hanno deciso di rivivere la loro storia e insieme sembrano davvero essere molto felici.

