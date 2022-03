Tommaso Cicchinelli, chi è il fidanzato di Anna Safroncik/ C’era stato un flirt ma…

Tommaso Cicchinelli e Anna Safroncik, ritorno di fiamma

Tommaso Cicchinelli è il nuovo amore di Anna Safroncik. Dopo la lunga storia con Giulio Berruti, Anna Safroncik ha ritrovato la serenità accanto a Tommaso. I due sono stati sempre molto riservati e hanno cercato di tenersi lontani dai paparazzi. L’attrice e il deejay erano stati paparazzati insieme a Mykonos. In quell’occasione il Settimanale Vero aveva pubblicato delle foto sottolineando il feeling evidente tra i due. L’attrice aveva dovuto confermare anche su Instagram il ritorno di fiamma con l’ex di Antonella Mosetti. Anna aveva infatti rivelato: “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati.. E così… vi presento Gió”. In realtà, è la seconda volta che i due ci riprovano.

Anna e Tommaso Cicchinelli avevano avuto una storia dal 2016 al 2018 ma poi la relazione terminò. Il ritorno di fiamma sarebbe avvenuto nel 2020 ma non è mai stato confermato: l’anno scorso, infatti, l’attrice, si limitò a dire di essere felicemente fidanzata per smentire le voci di un presunto flirt con Ignazio Moser erroneamente attribuitole. Accanto a Tommaso, la Safroncik sembra aver trovato la stabilità che cercava da tempo. La diva ha alle spalle alcune relazioni importanti che sono spesso finite al centro del gossip. In passato è stata legata a Giulio Berruti, collega oggi innamoratissimo di Maria Elena Boschi, mentre qualche tempo fa era stata avvistata in compagnia di Matteo Mammì, ex storico di Diletta Leotta e manager televisivo.

Tommaso Cicchinelli ebbe una storia con Antonella Mosetti

Di Tommaso Cicchinelli non abbiamo molte informazioni. Il fidanzato dell’attrice risiederebbe a Roma e avrebbe 40 anni. E’ un noto deejay della capitale e sembra che abbia conosciuto Anna Safroncik proprio grazie alla sua occupazione. Tommaso Cicchinelli, comunque, è anche l’ex fidanzato di Antonella Mosetti. Ecco cosa leggiamo su un vecchio numero di Vero: “Tra lei e il suo uomo, il deejay Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente. I due non si staccano un attimo (…) E anche in acqua i due non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa complicità e una passione genuina che dura ormai da anni”.

A Mykonos i due erano statati paparazzati in atteggiamenti intimi mentre si trovavano in acqua. Baci e abbracci che avevano da subito fatto capire la sintonia che c’era tra loro. Qualche anno fa tra i due ci sarebbe stato un breve flirt, concluso con un nulla di fatto, poi un nuovo incontro, di recente, ha fatto sbocciare definitivamente l’amore. Al momento non sappiamo se i due convivono assieme. L’attrice è molto riservata sulla sua vita privata e non ama avere i riflettori puntati addosso. Chissà se arriverà prima o poi l’annuncio dei fiori d’arancio.











