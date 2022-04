Tommaso Cicchinelli, fidanzato Anna Safroncik/ “Ci siamo nascosti per molto, poi…”

Nella punta odierna di “Verissimo” non ci sarà spazio solo per i protagonisti dello showbiz e per la cronaca rosa ma anche una finestra sulla guerra che infuria in Ucraina dopo l’aggressione della Russia: e negli studi tv sarà ospite di Silvia Toffanin anche Anna Safroncik, attrice ucraina ma naturalizzata italiana fuggita dal proprio paese poche settimane fa assieme al padre Eugenio. E la sua ospitata sarà l’occasione anche per accendere i riflettori su Tommaso Cicchinelli, il fidanzato della 41enne originaria di Kiev.

Ma chi è Tommaso Cicchinelli e cosa sappiamo dell’uomo che, nella vita di Anna Safroncik, rappresenta di fatto un ritorno di fiamma? Andiamo con ordine: nonostante non si conoscano molti dettagli circa la sua nascita e l’infanzia, Cicchinelli sarebbe quasi coetaneo dell’attrice ucraina e avrebbe quindi circa 42 anni: di origini capitoline, dove ha cominciato ad affermarsi come disc jockey, pare che abbia incrociato il suo destino con Anna proprio grazie alla sua professione. I due infatti avevano già avuto una relazione dal 2016 al 2018, prima di lasciarsi per motivi mai venuti a galla. Tuttavia, e qui sta forse l’aspetto più interessante, dopo uno ‘iato’ di altri due anni, ecco la riappacificazione…

TOMMASO CICCHINELLI, CHI E’ IL FIDANZATO DI ANNA SAFRONCIK?

La cosa curiosa è che di questo ritorno assieme pochi erano a conoscenza: come rivelato dalla stessa Anna Safroncik, lei e Tommaso Cicchinelli hanno cercato di mantenere sotto traccia la cosa, prima che l’obiettivo dei paparazzi facesse venire a galla che loro erano tornati assieme. Mentre infatti il gossip imperversava ipotizzando che fosse Anna la causa della presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la diretta interessata forse già riallacciava i rapporti col suo Tommaso. Di lui sappiamo che ha avuto diverse frequentazioni con donne più o meno in vista nel panorama dello showbiz italiano, una su tutte Antonella Mosetti con cui per diverso tempo ha fatto coppia fissa.

Ma cosa ha portato Anna Safroncik e Tommaso Cicchinelli a decidere di tornare assieme, e questa volata pare più stabilmente, dopo il flirt vissuto qualche anno fa? Pare che la scintilla tra l’attrice vista sul piccolo schermo in “Centovetrine” e in altre fiction di successo sia scoccata nel 2020 anche se la coppia ha preferito non uscire subito allo scoperto: anzi Anna dichiarò solo in alcune occasioni di essere nuovamente felice e fidanzata, senza però rivelare la misteriosa identità del compagno e forse solamente per porre fine ai tanti pettegolezzi che la tiravano in ballo nelle complicate vicende sentimentali di Ignazio Moser.











