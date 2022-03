Tommaso Cicchinelli, fidanzato Anna Safroncik/ Ritorno di fiamma tra i due

Chi è Tommaso Cicchinelli?

Tommaso Cicchinelli è il fidanzato di Anna Safroncik: l’attrice ha ritrovato l’amore dopo la lunghissima storia d’amore con Giulio Berruti. La conferma è arrivata via social proprio dall’attrice de “Le tre rose di Eva” che la scorsa estate è stata paparazzata in vacanza a Mykonos con il dj. “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati.. E così… vi presento Gió” – ha scritto l’attrice su Instagram presentando così al grande pubblico il suo nuovo amore. Una storia che prosegue alla grande quella tra l’attrice e il deejay Tommaso Cicchinelli con cui era stata già in passato legato. I due, infatti, hanno vissuto una storia dal 2016 al 2018, ma poi le cose terminarono.

Gianni Celeste, chi è l'autore di “Povero gabbiano”/ "Pezzo serio, non ironico"

Nel 2029 il ritorno di fiamma che la coppia non aveva mai confermato fatta eccezione per un momento in cui la Safroncik rivelò di essere felicemente fidanzata per smentire le voci di un possibile flirt con Ignazio Moser.

Tommaso Cicchinelli e Anna Safroncik: è amore tra i due

“Tra lei e il suo uomo, il deejay Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente”. A riportare la notizia dell’amore tra Tommaso Cicchinelli e Anna Safroncik è stato il settimanale Vero che ha paparazzato la coppia intenta a scambiarsi un tenero bacio in Grecia. “I due non si staccano un attimo. E anche in acqua i due non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa complicità e una passione genuina che dura ormai da anni” – riportava il settimanale. Poco dopo la conferma ufficiale da parte dell’attrice che ha confessato il ritorno di fiamma con il dj.

Ariete, chi è? / La cantante: "la musica è la mia catarsi personale"

Per la Safroncik si tratta di un ritorno di fiamma con il deejay. In passato l’attrice è stata legata all’attore Giulio Berruti: una storia durata 15 anni come ha raccontato l’attore “dopo 15 anni siamo ancora qui che ci sentiamo e ci scriviamo ancora, ci vogliamo bene e io le auguro il meglio – aveva Siamo due stivali dello stesso piede”.

LEGGI ANCHE:

Franco Gioia & Duracell, chi sono/ Da TikTok al successo in tv da Sanremo a Le Iene

© RIPRODUZIONE RISERVATA