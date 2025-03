Ha fatto non poco discutere il comportamento di Tommaso Franchi dopo l’eliminazione dal Grande Fratello. Di certo non è passato inosservato il fatto che abbia smesso di seguire alcuni suoi ex compagni di avventura non appena è uscito dalla casa più spiata d’Italia, tra questi Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Zeudi Di Palma e altri ancora. Non solo i concorrenti dell’attuale edizione, l’ex gieffino ha tolto il ‘segui’ anche ad Alfonso Signorini.

Durante la semifinale del Grande Fratello il conduttore ha chiesto spiegazioni a Tommaso Franchi, lui con un sorriso imbarazzato ha detto che devono ancora conoscersi. Ospite a Casa Chi l’ex gieffino ha fatto maggiore chiarezza sulla questione degli unfollow, a detta sua con certa gente ha vissuto per ben sei mesi e ha visto abbastanza. Con alcuni stava perché erano chiusi, ora però segue solo le persone a cui tiene e con cui stava bene anche dentro la casa più spiata dagli italiani.

Giglio ha deluso Tommaso Franchi: ciò che ha scoperto dopo il Grande Fratello non gli è piaciuto

Tommaso Franchi ha ribadito che sui social segue solo quelli con cui si trova bene. Riferendosi poi ad Alfonso Signorini ha assicurato che non ha nulla contro di lui, però ha preferito non seguirlo più perché tiene solo chi conosce. Subito dopo ha detto che inizierà a seguirlo di nuovo volentieri non appena lo conoscerà e ci farà due chiacchiere. In molti hanno anche notato che nello studio del Grande Fratello non ha accolto Giglio quando è stato eliminato, lui non ha negato di essere rimasto deluso dall’ex gieffino.

Riferendosi a Luca Giglioli l’ex gieffino ha fatto sapere che si trovavano bene dentro la casa, però non sapeva quello che diceva alle sue spalle di lui. Certe cose le ha scoperte solo dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello ed è per questo che lunedì ha abbracciato solo Javier Martinez. Tommaso Franchi ha ribadito che Giglio ha detto molte cose che lui non sapeva, però ora che è a conoscenza di tutto ha tratto le sue conclusioni. Il fidanzato di MariaVittoria Minghetti ha poi concluso dicendo: “Ok che sei in televisione e vuoi esprimere la tua opinione, però ha detto cose che non erano le stesse che diceva davanti a me. Però ognuno fa quello che vuole”.