Arianna David si lascia andare ad una dolorosa confessione su uno dei suoi due figli: "Mi sono sentita in colpa perché..."

Forse non tutti sanno che Arianna David ha avuto due figli da una precedente relazione con Marco Bocciolini. Si chiamano Tommaso e Gregorio, il primo è nato nel 2005 mentre il secondo nel 2008. L’ex Miss Italia ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto bui a livello personale, anche per via di alcuni problemi di salute di uno dei due figli. Non è chiaro se si tratti del primo o del secondogenito, ma la preoccupazione è stata tanta.

“Mi sono trovata di fronte ad un bambino con delle problematiche oggettive e una diagnosi che non è mai esistita”, ha raccontato Arianna David in una intervista rilasciata nel salotto di Verissimo. E’ una vera e propria ferita aperta per l’ex modella, che condivide col pubblico i suoi timori. “Non è stato bene e non ne ho mai parlato per rispetto a lui”, le sue parole al riguardo.

Arianna David, il rimpianto nei confronti dei suoi figli: “Volevo fare di più”

“Ci sono state avvisaglie già da piccino”, confida ancora Arianna nel corso dell’intervista. La showgirl racconta dei peggioramenti che hanno preoccupato lei e la famiglia. A quanto pare la situazione è precipitata dopo la rottura da Bocciolini, con l’ex Miss che si trasferì a Roma e in accordo con le maestre, iniziò un lungo percorso. Senza entrare nel merito, Arianna David spiega di aver avuto le conferme che temeva dai medici e da quel momento in avanti ha dovuto convivere con un senso di colpa tremendo.

“Volevo fare di più e poi c’è il senso di colpa perché l’ho sempre trattato normalmente”, ha detto visibilmente affranta Arianna David parlando dei suoi figli. Oggi la showgirl ha fatto capire che Tommaso e Gregorio sono molto sereni, ma lei da brava mamma è sempre molto attenta e in pensiero per loro.