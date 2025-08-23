Arianna David parla del rapporto coi suoi due figli Tommaso e Gregorio Bocciolini, ma anche degli anni trascorsi in ospedale dopo che...

Dalla storia d’amore con il suo ex compagno Marco, Arianna David ha avuto i figli Tommaso e Gregorio. Oggi l’ex Miss Italia è legatissima ad entrambi, ma nel recente passato ha dovuto fare i conti con preoccupazioni crescenti legate alle condizioni di salute di uno dei piccoli. In una struggente intervista rilasciata nel salotto di Verissimo qualche tempo fa, infatti, la showgirl ha confidato di aver vissuto una situazione drammatica.

A quanto pare uno dei suoi due figli ha dovuto fare i conti con avvisaglie inquietanti per quanto concerne la salute, lottando contro una malattia che li ha costretti a girare per ospedali. “È stato lungo ma non è stato diagnosticato nulla. Mi sono trovato difronte un bambino con delle problematiche oggettive e delle diagnosi…”, ha detto ancora affranta Arianna. La David ha iniziato a rivedere la luce quando un medico fatto chiarezza sulle condizioni di salute del figlio e oggi Arianna si sente sollevata.

“Non posso più versare lacrime perché non ci riesco. Quando non vedi tuo figlio stare bene, lo vedi che lo bullizano, che lo scartano, che lui soffre e non sai come fare […] Mi sento tanto in colpa con mio figlio perché non ho avuto il supporto immediato per interagire con lui”, ha ammesso ancora l’ex modella. Oggi le cose sono decisamente migliorate, almeno stando a quanto riferisce la stessa Arianna David.

La showgirl infatti assicura che entrambi i figli godono di ottima salute e che oggi non potrebbe essere più felice nel vedere entrambi sereni. L’amarezza resta per aver vissuto questa situazione in totale solitudine, considerando l’assenza dell’ex compagno, nonché padre di Tommaso e Gregorio. “Non è mai venuto e l’unica volta che lo ha fatto è stato sgridato per dei comportamenti inadeguati”, ha confidato amareggiata Arianna David. Insomma, non un bel periodo, ma ora fortunatamente è nel cassetto dei brutti ricordi.

