Tommaso e Gregorio Bocciolini sono i figli della showgirl Arianna David e del suo ex marito Marco Bocciolini. Qualche tempo fa, in una intervista rilasciata a Verissimo, l’attrice e conduttrice televisiva si è lasciata andare ad una confessione alquanto toccante su uno dei due figli, che avrebbe seri problemi di salute. Lo ha raccontato proprio nel salotto di Silvia Toffanin, per la prima volta, spiegando la situazione surreale e la paura che ha vissuto per anni.

“Non l’ho mai detto ma uno dei miei figli non è stata bene. C’erano state delle avvisaglie quando era stato piccolino e poi si è creata una situazione abbastanza pesante”, la confessione in lacrime. Arianna David non chiarisce se si tratti di Tommaso o Gregorio Bocciolini, ma fa capire di essersi trovata di fronte a problematiche davvero spaventose. “Mi sono stati tolti dieci anni di vita. È stato lungo ma non è stato diagnosticato nulla, nonostante problematiche oggettive”.

Arianna David il fiato sospeso per Tommaso e Gregorio Bocciolini: “A volte non sai come fare…”

Di questi tempi Arianna David resta sul chi va la, anche se le cose sembrano essere più chiare dopo la diagnosi di un medico a cui si sono rivolti dopo tanti tentativi a vuoto. Tanti gli episodi e i ricordi negativi che hanno condizionato questi ultimi anni, dato che il figlio ha spesso dovuto fare i conti con l’emarginazione dai suoi coetanei e atti di bullismo.

“Quando vedi che tuo figlio non sta bene e che sta vivendo con sofferenza non sai più come fare”, ha ricordato. Nella sua confessione a Verissimo, la David ha anche parlato dei tanti sensi di colpa che l’hanno afflitta in questi anni, anche se adesso sembra tirare un sospiro di sollievo perché lo vede sereno e finalmente felice.

