È andata in onda ieri sera, lunedì 17 febbraio 2025, la 32esima puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non sono mancati, l’eliminato della puntata è stato Alfonso D’Apice e il gieffino prima di uscire ha sganciato una bomba che ha mandato in crisi il rapporto tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. Cosa è successo? Il gieffino napoletano ha fatto sapere che a dicembre la gieffina gli avrebbe chiesto qualche giorno per lasciare il fidanzato, dopo la rottura loro si sarebbero potuti conoscere meglio. Lei ha subito negato ma non è servito a placare la rabbia e la delusione del gieffino toscano.

Anna Pettinelli riabbraccia Stefania Orlando al GF, poi stronca Alfonso e Chiara/ "Mr e Mrs Arroganza!"

Dopo la puntata Tommaso Franchi visibilmente deluso e amareggiato ha chiesto spiegazioni alla fidanzata, quando però le ha chiesto di giurare che non ha detto davvero ad Alfonso che aveva bisogno di qualche giorno per lasciare il fidanzato è apparsa alquanto confusa. MariaVittoria Minghetti non ha giurato perché non ricorda le parole esatte che ha usato con D’Apice, ricorda di avergli chiesto qualche giorno ma non di aver mai detto che avrebbe lasciato Tommaso.

Alfonso D'Apice eliminato al Grande Fratello, choc in Casa: "Non è vero"/ Chiara piange, lui "Felice perché…"

MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi in crisi al Grande Fratello, riusciranno a riconciliarsi?

Nella casa più spiata d’Italia Tommaso Franchi quasi non riusciva a guardare la fidanzata durante il loro confronto. Ferito e deluso le ha detto: “Hai idea di quanto mi possa far male una cosa del genere? Non hai idea di come mi sento io”, lei gli ha chiesto cosa deve fare per lasciarsi questa vicenda alle spalle ma lui le ha detto che non sarà lui a dirglielo, vuole vedere come si comporterà.

La rivelazione di Alfonso D’Apice al Grande Fratello sta mettendo a dura prova la relazione tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. Eppure fino a ieri i due sembravano più complici e innamorati che mai, solo pochi giorni fa in occasione della festa degli innamorati si sono dedicati parole speciali e hanno avuto la possibilità di trascorrere momenti romantici e speciali fuori dalla casa più spiata d’Italia. Riusciranno a superare la crisi o la loro storia d’amore potrebbe giungere al capolinea? I due poco dopo hanno avuto un altro confronto durante il quale Tommaso è sembrato disposto a perdonare la fidanzata, ma tra loro non è ancora tornato totalmente il sereno. La gieffina si è detta certa che lui continuerà a rinfacciarle questa storia ed è per questo che vuole avere un vero chiarimento prima di fare pace e andare avanti.

Shaila e Lorenzo contro Helena e Javier: è scontro al GF/ "Distacco tra le parti, mettiamoci l'anima in pace"