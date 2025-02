Ebbene sì, anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno litigato al Grande Fratello. Intendiamoci, la loro è stata una semplice discussione, nulla a che vedere con le lotte che abbiamo visto nel reality durante le scorse settimane. Tutto è successo dopo la diretta di lunedì, un momento sempre delicato per i concorrenti, che si trovano a dover fare i conti con la loro emotività e spesso si rendono protagonisti di litigi e diverbi.

Grande Fratello, crisi insanabile tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta?/ Lei: “Ricadi negli stessi errori”

In cucina è scoppiato un bel battibecco tra Mariavittoria e Tommaso, mentre il resto dei concorrenti assistevano alla scena. Cos’è successo? Il litigio è stato frutto di un enorme malinteso tra i due riguardo alla pulizia dei piatti. A quanto pare, i due non si sono organizzati bene per lavare le stoviglie e questo ha generato un’incomprensione che ha poi coinvolto altri membri della casa. Tommaso ha confessato di essersi semplicemente sdraiato cinque minuti per stare a fianco a Mariavittoria, mentre lei è tornata al lavabo lasciandolo poi solo. La ragazza ha ribattuto spiegando ai coinquilini che è stato tutto frutto di un malinteso.

Shaila Gatta: "Le scuse di Iago Garcia in diretta al GF? Fatte per ripulirsi la faccia"/ "Mi considera zero!"

Shaila Gatta e Lorenzo intervengono nel litigio tra Tommaso e Mavi: “Devo dirti una cosa”

“Mi hai chiamato e non mi sono girata“, ha detto Mariavittoria rispondendo a Tommaso Franchi durante la discussione. Lui ribatte dicendo che i suoi ragionamenti non sono corretti. A quel punto sono entrate in scena anche Shaila Gatta e Maria Teresa, che dispiaciute nel vedere l’alterco tra i due, hanno provato a calmarli, senza riuscirsi. Ad un certo punto, infatti, Tommaso se ne va lasciando la sua mansione di lavaggio piatti: “Allora è colpa mia!“, e abbandona la cucina.

Grande Fratello, Iago Garcia punge Shaila Gatta: "Io maschilista? Lorenzo ti ha detto di peggio"/ Web diviso

A quel punto intervengono Lorenzo e la fidanzata, che rivolgendosi a Mariavittoria chiedono cosa sia successo. La ragazza spiega che tutto è stato frutto di un’incomprensione, e che inizialmente l’idraulico toscano sembrava essere a letto perchè stanco. Così lei si è alzata e lo ha sostituito per pulire la cucina: “Pensavo che mi volesse chiamare perché nn voleva che facessi i piatti!” ha dichiarato. A quel punto, Shaila decide di dargli un consiglio da amica: “Sei molto rigida, ti devi mettere in discussione”, le dice, mentre Mavi è ancora scossa dall’accaduto e incredula che Tommaso abbia fatto questo “teatrino” di fronte a tutti. Riusciranno a fare pace?