Tommaso e Mariavittoria ancora in crisi: nuova lite al Grande Fratello

Non sono giorni facile per Tommaso e Mariavittoria, che nella Casa del Grande Fratello continuano ad avere scontri. Non c’è giorno, ormai, senza che i due litighino per qualcosa, cosa d’altronde accaduta anche questa mattina in seguito alle vicende della diretta. Mariavittoria, in particolare, non ha mandato giù la questione della sua presunta gelosia nei confronti di Chiara Cainelli e le critiche ricevute durante la nomination, e accusa Tommaso di non aver preso le sue parti, mostrandole supporto.

Affermazioni che hanno fatto infuriare Tommaso, che in giardino, durante un confronto con la dottoressa alla presenza di Stefania, Jessica e Federico, le ha detto: “Il fatto che tu dica che io e te non facciamo squadra e che non ti fidi di me mi ferisce! Forse non hai sentito ma io ho preso le tue parti!”

Tommaso Franchi attacca Mariavittoria: “Ogni giorno trovi un problema e lo fai diventare gigante!”

“Non è che non mi fido, – ha ribattuto Mariavittoria – è il fatto che molte volte le cose che ti confido poi le tiri fuori col microfono. Chi poteva dirle quelle cose se non tu? Se tu lo riporti che io te l’ho detto in confidenza… là dico che non mi fido!” Tommaso Franchi si è allora detto esausto dei continui dissapori della coppia: “Ogni giorno trovi un problema. Può essere grande, può essere piccolo ma lo fai diventare come se fosse una cosa esagerata. Tutto il resto ti è passato in secondo piano. Continui ad infilare il dito nella piaga ogni volta, sempre…” Affermazione di fronte alla quale Mariavittoria si è alzata e lo ha lasciato da solo in giardino. Stefania Orlando, che ha assistito all’intero scontro, ha invitato i due a non perdere un sentimento così forte e puro per il gioco e, soprattutto, per questioni che sono delle sciocchezze.

