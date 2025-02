Tommaso e Mariavittoria ancora in crisi al Grande Fratello: cos’è successo

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi continuano a vivere una storia alquanto burrascosa nella Casa del Grande Fratello. Da quando Alfonso D’Apice ha messo il tarlo del dubbio all’idraulico in merito ai sentimenti della gieffina, tra i due continuano ad esserci scontri e liti, che culminano sempre in un riavvicinamento. È quanto accaduto anche nelle ultime ore tra i due, che hanno vissuto momenti ancora una volta tormentati sotto le telecamere del reality.

“Mi infastidisce il fatto che se litighiamo lui lo debba mettere in piazza per far giudicare gli altri che gli danno così ragione”, ha tuonato Mariavittoria, dicendosi anche umiliata da questa situazione che, ormai, si ripete da giorni. Vedendo Mariavittoria mortificata e provata dalla situazione, Stefania Orlando ha deciso di intervenire personalmente, parlando con Tommaso in separata sede.

Tommaso supera l’orgoglio grazie a Stefania Orlando: pace con Mariavittoria Minghetti!

“Quando il pericolo viene dall’esterno, la coppia deve essere più solida che mai. – ha spiegato Stefania a Tommaso, invitandolo a mettere da parte l’orgoglio ferito – Deve essere granitica, che non vi butta giù niente e nessuno, io l’avrei fatto nero! Tu la coppia la devi difendere con le unghie e con i denti, a prescindere da tutto e da tutti. Nel momento in cui tu dai questa importanza alla coppia, niente vi butta giù.” Parole che sono servite a Tommaso per comprendere di dover passare oltre quanto accaduto con Alfonso, dedicandosi anima e corpo alla sua relazione con Mariavittoria. Ecco perché, pochi minuti dopo, ha dedicato alla dottoressa un ‘Ti amo’ scritto con le carte da gioco, che ha portato Mariavittoria a sciogliersi tra le sue braccia, con tanto di bacio appassionato.