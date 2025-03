Continuano le liti tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, i quali si ritrovano di nuovo a litigare per motivi futili. L’idraulico senese è disperato: non riesce proprio a far capire alla fidanzata di amarla con tutto il suo cuore perchè lei pare avere continuamente dei dubbi sulla sua persona. Ma cos’è successo nelle ultime ore? Lo scontro è stato devastante, tanto che Tommaso ha urlato: “Mi tratti come un cane!” mentre la ragazza si trovava seduta sul divano senza ribattere.

Javier Martinez contro Lorenzo Spolverato al GF: "Non hai le p*"/ "Le cose me le devi dire in faccia"

Pare che tra le cause dei loro scontri ci sia ancora un problema grosso di gelosia, soprattutto dopo che Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno provocato il ragazzo mettendogli un rossetto sul viso. In quei momenti hanno scherzato dicendo che Mariavittoria si sarebbe sicuramente ingelosita e in effetti, quest’ultima non ha preso di certo in modo positivo la gag. Lo scontro delle ultime ore però ha suscitato lo spavento dei fan che si sono detti preoccupati per la sorte della coppia che non sembra smettere mai di di litigare.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma incontra il papà Pasquale ma qualcosa non torna/ Dettaglio insospettisce web

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, fan contro la ragazza: “Fatela uscire, vi prego”

Sembrano giunti agli sgoccioli Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, tanto che lei è addirittura arrivata a dargli uno schiaffo mentre erano impegnati a chiarire. “Non voglio più litigare così”, ha detto a ragazza durante lo scontro di fuoco al Grande Fratello. Nell’ultimo scontro, l’idraulico senese è scoppiato a piangere urlando e lamentandosi di venire trattato malissimo da lei e a quel punto i due si sono divisi, forse troppo stanchi di continuare con queste dinamiche tossiche. Faranno la stessa fine di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Il pubblico intanto ha espresso il suo parere e sui social si leggono commenti di ogni tipo: “Ma quando esce questa Maria Vittoria che è arrivata a questo punto soltanto mettendo in atto la sua falsità passando da una parte all’ altra per non farsi votare“