Tommaso e Mariavittoria, nuova lite e parole forti al Grande Fratello: storia in crisi?

Continua a sgretolarsi il rapporto di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. La coppia sta vivendo un momento difficile in queste ultime settimane che li separano dalla finale del programma. Ad incidere è proprio la mancanza di spazio, che costringe i due a vivere costantemente insieme, sotto lo stesso tetto. O, almeno, è questo il problema principale avanzato da Mariavittoria durante l’ultima lite col fidanzato.

Grande Fratello, puntata 3 marzo 2025/ Diretta ed eliminati: il segreto di Shaila e Lorenzo

In un momento di difficoltà personale, Mariavittoria Minghetti ha mostrato la volontà di stare un po’ per conto suo, lontana da Tommaso, che si è però preoccupato per lei, temendo fosse lui la causa del suo malessere. A quel punto, la dottoressa si è infuriata ed è sbottata: “Lasciami in pace, voglio stare da sola! Sei incollato!”, ha tuonato Mariavittoria.

Scelta di Zeudi Di Palma al Grande Fratello: cosa o chi riguarda?/ Le ipotesi: “Sarà l’eliminazione…”

Mariavittoria prende le distanze da Tommaso: “Non siamo compatibili”

Tommaso Franchi non ha compreso la richiesta di spazio di Mariavittoria, e le ha anzi chiesto chiarimenti, arrabbiandosi per il suo comportamento. Ma la dottoressa ha così perso ulteriormente la pazienza, accusando il fidanzato e arrivando a dirgli di aver compreso che non sono compatibili. “Se io sto in un momento in cui sto nervosa, lasciami stare! continui sempre a mettermi in cattiva luce, siamo incompatibili! – ha tuonato Minghetti, che poi in confessionale ha aggiunto – Sembra che lui è il povero martire che patisce dalla pazza… mai grida, fa il pazzo…mi accusa sempre che sono maleducata, aggressiva, che mi sopporta… ma non sei pagato per stare con me, basta!” Di fronte a queste dure parole, Tommaso ha lasciato la stanza, andando via furioso e non rivolgendo più la parola a Mariavittoria. Che sia una frattura definitiva o si tratta dell’ennesimo litigio con ritorno di fiamma immediato?