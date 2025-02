A dieci anni di distanza, Alessia Marcuzzi è diventata mamma per due volte differenti. Il primo figlio, Tommaso Inzaghi, è venuto al mondo nel 2001 mentre nel 2011 la conduttrice tv ha avuto la secondogenita, Mia Facchinetti, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Un maschio e una femmina, nati da due papà differenti: nonostante le differenze, i figli di Alessia Marcuzzi si vogliono un gran bene e sono molto legati, come testimoniano anche le foto che il volto noto della tv, che in questo momento si è presa una pausa dal programmi e dai reality, posta. Ma chi sono i figli di Alessia Marcuzzi e cosa fanno nella vita?

"Tutta l'Italia", testo e significato sigla Sanremo 2025/ Gabry Ponte: "Il vecchio jingle? In pensione"

Se la piccola Mia, neppure quattordicenne, studia ancora, il primogenito, Tommaso, sa già cosa farà “da grande”: a 23 anni, il figlio nato dall’amore con Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è diventato procuratore sportivo. Il ragazzo si è laureato in business dei media alla University of Westminster di Londra, per poi specializzarsi nel mondo del calcio. Tommaso Inzaghi è stato infatti aiutato da Federico Pastorello, grande agente Fifa: l’esperto procuratore ha aiutato il figlio di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi a intraprendere la stessa strada, inseguendo così un suo sogno.

Sanremo 2025, Bresh ha tradito la fidanzata Elisa Maino? Il gossip/ Alessandro Rosica:"È un gran furbetto"

Chi sono Tommaso e Mia, i figli di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha un ottimo rapporto con i suoi figli, anche se non sempre è semplice mantenere in piedi una famiglia allargata come la loro, che deve fare i conti non solo con i papà, i suoi ex, ma anche con le loro rispettive famiglie. Sia Francesco Facchinetti che Simone Inzaghi, infatti, sono sposati e hanno formato a loro volta una famiglia insieme. Parlando dei suoi figli, Alessia ha spiegato che Tommaso e Mia sono diversi tra loro. I figli di Alessia Marcuzzi, comunque, sanno che possono contare su una mamma apprensiva ma allo stesso tempo comprensiva e amichevole, ma soprattutto molto moderna e alla mano.