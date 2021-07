Tommaso Eletti e Alessandro Autera single dopo Temptation Island?/ Beccati con…

Tommaso Eletti e Alessandro Autera ufficialmente single dopo Temptation Island 2021? Tommaso Eletti ha lasciato il villaggio dell’amore al termine della seconda puntata, dopo un confronto con la fidanzata Valentina che ha deciso di chiudere la relazione dopo averlo visto flirtare con la single Giulia. Continua, invece, l’avventura di Alessandro e Jessica che saranno protagonisti delle ultime due puntate di Temptation Island 2021. La relazione tra i due è in forte crisi: Alessandro, infatti, si sta avvicinando alla single Carlotta mentre Jessica al single Davide. I due riusciranno a ritrovarsi durante il falò di confronto o dopo una storia importante che dura da ben sette anni si diranno definitivamente addio? Secondo quanto fa sapere Deianira Marzano, ci sono tutti i preussposti per credere in un addio tra Alessandro e Jessica.

Tommaso Eletti e Alessandro Autera pizzicati con delle ragazze dopo Temptation Island 2021

Il viaggio nei sentimenti di Alessandro Autera terminerà con le ultime due puntate di Temptation Island 2021. Le puntate, tuttavia, sono state già registrate e tutti i protagonisti sono tornati alle loro vite. Alessandro, come mostrano alcune foto pubblicate da Deianira Marzano, è stato pizzicato a Roma in compagnia di Tommaso Eletti, ufficialmente single, e di alcune ragazze. Le foto condivise su Instagram da Deianira Marzano, dunque, lasciano aperta l’ipotesi che la storia tra Alessandro e Jessica si sia conclusa. Durante la scorsa puntata, tra i due la crisi era diventata sempre più profonda con Alessandro che, furioso per l’avvicinamento tra la fidanzata e il single Davide, aveva dichiarato: “Lei non mi riesce a lasciare? Perché lei sta comoda a stare con me. Non si merita niente. Le ho comprato le macchine, gli anelli ed è una viziata del ca**o”.

