“Tommaso Eletti e Valentina Nulli Argusti finti”/ Ex coppia di Temptation Island…

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Argusti sono stati i protagonisti indiscussi delle prime due puntate di Temptation Island 2021. Prima la gelosia di lui e poi la reazione di lei di fronte al bacio tra il fidanzato e la tentatrice Giulia Cerini hanno scatenato diverse reazioni sul web. L’avventura della coppia nel villaggio dell’amore è finita con una rottura. Valentina, dopo aver visto diversi video del fidanzato con la single Giulia, ha chiesto immediatamente il falò di confronto al termine del quale ha scelto di lasciare da sola il villaggio dell’amore. Tuttavia, sulla storia tra Tommaso e Valentina continuano ad esserci dubbi. A commentare la storia dei due ex fidanzati è un’ex coppia di Temptation Island ovvero quella formata da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, in attesa del primo figlio.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola di Temptation Island: la frecciatina a Valentina e Tommaso

Intervistati da Giada Di Miceli nel corso della trasmissione “Non succederà più” in onda sulle frequenze di Radio Radio, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno espresso dubbi sulla veridicità del rapporto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. “La vedo una storia finta. Lui non lo capisco”, ha ammesso Oronzo mentre la De Biasi ha aggiunto – “Tommaso ha avuto una reazione stranissima. Se non hai interesse ci sta. Lui poi ha avuto un cambiamento assurdo. Non so, lo può avere dopo un anno”. Oronzo, inoltre, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni su Filippo Bisciglia: “Secondo me Filippo si è un po’ scocciato al falò. Quando sento dire che la redazione… , sono cavolate, la redazione non ti dice nulla anzi”. Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti replicheranno?

