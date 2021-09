Tommaso Eletti: “Ho avuto problemi di droga”/ “Sono stato chiuso in comunità”

Dopo la terza diretta del Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti ha avuto modo di confrontarsi con Nicola Pisu. Il concorrente, attualmente in nomination, ha rivelato di aver avuto problemi con la droga. “Perché secondo te sono mezzo matto? Ho avuto problemi anche io con la droga.” ha esordito Tommaso, stando a quanto riporta il sito Biccy.

L’ex di Temptation Island ha anzi spiegato che “non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso. Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito.” Per questo è finito in comunità ma anche lì ha continuato a fumare.

Tommaso Eletti e i problemi di droga: il racconto al Grande Fratello Vip

Tommaso Eletti ha raccontato a Nicola Pisu – che ha svelato di aver avuto problemi importanti a causa della droga – di aver riscontrato problemi a scuola proprio per questa sua dipendenza. “Io gli anni in cui sono stato bocciato a scuola era per quello. Sono stato in una comunità a Roma, è sull’Appia. Stavo lì, non dico bugie, è tutto verissimo. – ha tenuto a ribadire il ragazzo – Era un centro grande, ma non mi è servito a niente. Io non dormivo lì, andavo 3 volte a settimana e mi aiutavano, ma non è servito sul serio.” Per Tommaso non è stato semplice rimettersi in piedi: “Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo. Io calcola che riuscivo a fare quelle cose anche appena uscito dal centro. Diciamo che se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri in questi posti, allora puoi uscirne.” ha concluso.

