Tommaso Eletti/ Il web lo vuole fuori del Grande Fratello Vip, la stoccata di Sonia Bruganelli

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Tommaso Eletti è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione ha suscitato non poche polemiche, per come si è comportato durante il programma condotto da Filippi Bisciglia in cui ha partecipato con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Alfonso Signorini lo ha invitato a farsi conoscere, cercando di lasciare fuori dalla porta rossa le critiche ricevute per la sua prima esperienza televisiva. Il suo è stato l’ultimo ingresso nella casa e a quanto pare non molto gradito dagli altri protagonisti. Anche i commenti sui social non lasciano spazio ad alcun dubbio. “Non ho un’ottima impressione di quello che ha mostrato a Temptation Island perciò se devo giudicare per quello che ha detto e fatto è ovvio che sono rimasta allibita. Però l’ho visto entrare, così emozionato, così piccolo… Anche se non è giustificabile quello che ha fatto io credo che lo abbia in parte capito”, ha detto l’opinionista Sonia Bruganelli a Casa Chi.

FRANCO BORTUZZO, PAPÀ MANUEL AL GF VIP 2021/ "Forse non ti manco". Ma il figlio...

Tommaso Eletti riuscirà a riscattarsi durante la sua avventura al Grande Fratello Vip?

Per la maggioranza degli utenti Tommaso Eletti non avrà vita facile all’interno della casa: in molti sperano che venga eliminato a breve. In questi primi giorni dentro la casa, Tommaso ha raccontato ad alcuni inquilini la sua avventura a Temptation Island con l’ex fidanzata Valentina, senza risparmiare dettagli intimi e qualche critica di troppo al programma, costringendo la regia ad abbassare il volume in tante occasioni.

INCIDENTE MANUEL BORTUZZO/ "Dentro me sono più completo ora di quando ero in piedi"

Non è da escludere che Alfonso Signorini organizzi un incontro chiarificatore tra il giovane gieffino e la sua ex fidanzata. Sonia Bruganelli ha ammesso che vorrebbe parlare con Tommaso Eletti, una volta eliminato: “Mi immedesimo nei genitori e mi chiedo perché questo ragazzo abbia delle problematiche col mondo femminile. Non lo conosco, forse uscirà fuori e affronteremo queste dinamiche. Non mi sono sentita di dire nulla perché lo vedevo già sopra le righe e imbarazzato. Un pochino in difficoltà. Da mamma ho fatto un passo indietro”.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 2021, 2a puntata/ Concorrenti e diretta: l'ira della Ricciarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA