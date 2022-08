Tommaso Eletti: “Noemi Bocchi? Perso la testa per lei ma mi ha rifiutato”/ “Totti? Non è una mangiauomini”

Tommaso Eletti: “Noemi Bocchi? Avevo perso la testa per lei”

Mentre si diffonde la notizia della presunta gravidanza di Noemi Bocchi e dell’arrivo imminente di un altro figlio per Francesco Totti, arriva un’altra testimonianza sulla donna più chiacchierata del momento. I fan di Temptation Island ricorderanno sicuramente Tommaso Eletti, il fidanzato di Valentina Nulla che ha partecipato poi anche al Grande Fratello Vip dopo la rottura dei due. Proprio Tommaso ha rivelato in un’intervista al settimanale Di Più Tv di conoscere molto bene Noemi e di aver addirittura perso la testa per lei in passato.

“Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda.” ha spiegato Eletti alle pagine del settimanale. “‘Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli’, mi diceva.” ha poi spiegato l’ex gieffino, ignaro al tempo di un legame della donna con l’ex capitano della Roma.

Tommaso Eletti difende Noemi: “Lei e Totti? Non è una mangiauomini”

“Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. – ha poi aggiunto Tommaso Eletti – Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”. L’ex gieffino ha dunque provato a conquistare Noemi Bocchi ma senza alcun successo. Sottolinea però di non aver avuto alcun sentore che stesse con Francesco Totti e smentisce le voci secondo le quali sarebbe una ‘mangiauomini’, parlando invece di una donna molto in gamba: “Non mi sembra proprio una mangiauomini, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti”, ha quindi concluso Eletti.

