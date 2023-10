Tommaso Eletti, padre a processo per maltrattamenti/ Ex Gf lo difende in aula “Nulla di eclatante”

Tommaso Eletti in tribunale per testimoniare nel processo che vede imputato suo padre Carlo Giuseppe per maltrattamenti nei confronti della nuova compagna. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, diventato famoso per la partecipazione a Temptation Island con la fidanzata dell’epoca Valentina Nulli Augusti, ha difeso il padre. «A volte ci sono state discussioni tra di loro, ma nulla di eclatante», le parole del 23enne durante la deposizione, riportate dal Messaggero. Ma stando alle ricostruzioni degli inquirenti, nella casa del padre di Tommaso Eletti si alzavano un po’ troppo i toni.

La vicenda risale al periodo tra il 2013 e 2016 quando l’uomo, separato dalla mamma di Tommaso Eletti, viveva con la nuova compagna da cui ha avuto un altro figlio che, all’epoca, aveva sei anni. Proprio sul rapporto tra Tommaso e il fratellino si sono centrate le domande del legale della difesa, per capire se il piccolo abbia mai riferito di particolari problemi o liti particolarmente accese nella coppia. «No, mai. Non mi hai detto nulla a riguardo», la risposta tranchant di Tommaso Eletti.

TOMMASO ELETTI DIFENDE IL PADRE NEL PROCESSO PER MALTRATTAMENTI

Nell’aula del tribunale di Roma si respirava un clima di tensione, stando a quanto riportato dal Messaggero. Il padre di Tommaso Eletti, dopo aver chiesto di potersi rivolgere alla corte, ha dichiarato: «Signora giudice, mi sento in soggezione davanti a lei, perché con il suo comportamento mi sta mettendo a disagio». L’uomo ha lasciato intendere che la Corte, a detta sua, avrebbe un atteggiamento di sufficienza nei suoi confronti. Nessuna reazione da parte del magistrato, che ha chiuso l’udienza e fissato la data di quella successiva, senza quindi dare peso alle accuse ricevute.

Invece, fuori dall’aula Carlo Giuseppe Eletti si è lasciato andare ad uno sfogo: «È una vergogna. Quelle sono tre donne (riferendosi alla Corte, ndr) che hanno già deciso contro un uomo. Mi stanno distruggendo la vita. Mi guardano male, mi guardano come se fossi un assassino», ha esclamato, come riportato dal Messaggero, il padre di Tommaso Eletti, mentre l’avvocato provava a calmarlo.











