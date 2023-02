Tommaso, figlio Serena Enardu, chi è il padre?/ Mistero sull’identità dell’uomo

Chi è Tommaso figlio di Serena Enardu?

Tommaso è il primo figlio di Serena Enardu, la ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due c’è un bel rapporto, ma non è dato sapere l’identità del padre. Il ragazzo ha all’incirca diciassette anni e somiglia tantissimo alla mamma. Tommaso è nato da una relazione amorosa che la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto prima di quelle con l’ex tronista Giovanni Conversano, conosciuto a Uomini e Donne e il cantante Pago. Ad oggi non è dato sapere chi è il padre. Le pochissime informazioni che si hanno sul padre di Tommaso è che l’uomo l’ha lasciata quando era incinta di un mese. Una gravidanza che la Enardu ha affrontato da sola con grande forza e coraggio.

Ma quali sono i rapporti tra Tommaso e il padre? Durante l’esperienza televisiva del GF VIP, Serena nella casa ha parlato del figlio e dell’uomo senza però entrare nei dettagli. “L’importante è vedere chi si ama felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui” ha detto la influencer.

Serena Enardu sul padre del primo figlio Tommaso

In rarissime occasioni Serena Enardu ha parlato del padre misterioso del primo figlio Tommaso. “Per me quella persona esiste e quindi non mi va di dire una parola sul rapporto che ha con Tommaso, anche se Io sono la madre, penso che non sia di mia proprietà” – ha dichiarato la ex protagonista di Uomini e Donne confermando che quella storia è ancora una ferita aperta per come l’uomo si è comportato con lei. La Enardu non ha mai fatto il nome dell’ex compagno né tantomeno ha rivelato l’identità.

Sui social però ha parlato di un evento vissuto dal figlio: “non voglio spettacolarizzare tutto ciò che mi succede, ma so che le esperienze, specialmente quelle negative, condivise possono aiutare altre persone ad affrontare questi momenti nella maniera migliore”. Il figlio, infatti, sarebbe stato vittima di un terribile episodio: un uomo “sgradevole” ha cercato di entrare in casa per picchiare il ragazzo. “Mi sono recata a fare la denucia di questa persona – ha detto sui social la Enardu – della quale non farò nomi. Una persona squallda, violenta, un essere spregevole, invisibile nella vita di mio figlio che si è presentato a casa per picchiarlo. È la cosa più assurda perché dovrebbe essere l’unica persona al mondo che lo vuole proteggere”.

