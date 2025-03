Mariavittoria Minghetti, dedica da Tommaso Franchi nel cielo: passa l’aereo più romantico

Considerati come una delle coppie più vere al Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti continuano ad amarsi follemente anche a distanza. Ricordiamo, infatti, che lui è uscito dalla casa più spiata d’Italia durante la scorsa puntata, quando è stato eliminato dal programma. Oggi, 23 marzo 2025, i cieli romani hanno visto passare il messaggio più dolce e romantico mai letto dai concorrenti rendendo così la domenica di Mariavittoria speciale e piena di sorrisi.

Zeudi choc al Grande Fratello: rischio squalifica?/ Fan violano regolamento: cos'è successo

Ma andiamo con ordine. Mentre la fidanzata di Tommaso Franchi si stava allenando per recitare il cortometraggio del Grande Fratello, sono spuntate delle voci dal giardino che hanno fatto il suo nome. La ragazza, in accappatoio e con i capelli bagnati esce in giardino a piedi nudi e senza pensarci due volte si piazza sull’erba vicino a Shaila Gatta. Nel cielo si vede un messaggio meraviglioso: “SEI IL MIO 1/4 D’ORA #TOMMI“. Vicino a lei, la ballerina è felicissima mentre Mariavittoria Minghetti si commuove sentendo la mancanza del suo fidanzato, eliminato nella scorsa puntata.

Shaila e Lorenzo, riti scaccia-sfortuna dopo il gesto di Helena/ È polemica al GF: "Ha lanciato il sale!"

Shaila Gatta commossa per il messaggio di Tommi a Mariavittoria: “Sei straordinario“

Non appena Shaila ha visto il messaggio aereo del ragazzo ha urlato: “Tommi, sei speciale, sei straordinario“, mentre Mariavittoria ha urlato con la sua voce potentissima: “Ti amo, amore mio. Ti amo, grazie“, un messaggio pieno d’amore per il suo fidanzato. Da quando è uscito le manca molto e spesso si confida con le amiche parlando di lui, anche se nelle ultime ore ci sono dei dubbi su Tommaso Franchi e sul suo rapporto con Alfonso Signorini, dato che i fan hanno notato che sui social ha cancellato tutte le foto del Grande Fratello e ha smesso di seguire gli ex coinquilini.

Ilaria Galassi confessa: "Chi deve vincere il Grande Fratello"/ Poi la bomba: "Vi svelo qual è coppia falsa"

A sostenere Mariavittoria durante questo momento speciale è Shaila Gatta, che commossa per il gesto all’amica urla: “Questo si è che è sorprendere!“. Anche gli altri concorrenti lo seguono a ruota, felici di quello che ha fatto Tommaso Franchi per la sua fidanzata. Ad un certo punto, Mavi si avvicina al microfono di Shaila (dato che lei era appena uscita dalla doccia), e ha salutato il giovane da lontano. Inutile dire che al momento i due sembrano essere la coppia più salda e più vera di questa edizione e anche i fan del Grande Fratello sembrano sostenere questa tesi.

Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria coppia vera?

L’aereo di Tommaso Franchi al Grande Fratello si è aggiudicato la definizione del più bello in assoluto: “Non solo l’aereo più romantico di sempre, anche il più bello“, scrive un utente sui social. I due concorrenti godono della stima di molti dei fan del Grande Fratello che li vedono come una coppia vera fatta di litigi ma anche di tanto amore. In particolare, apprezzano l’atteggiamento di Tommaso Franchi che nel corso del reality ha spesso dimostrato di essere innamorato perso di Mariavittoria, arrivando addirittura alle lacrime durante i momenti di incomprensione.

Al momento non si può prevedere se Mavi e Tommi dureranno anche fuori dalla casa del Grande Fratello, così come rimane l’incognita per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma anche per Helena Prestes e Javier Martinez. Dopotutto, il reality è un vero e proprio mondo virtuale, e tornati alla realtà potrebbe cambiare tutto da un giorno all’altro.