Tommaso Franchi sbotta al Grande Fratello: l’attacco a Giglio

Momenti di tensione nella notte al Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Giglio, i due gieffini si sono scontrati dopo un episodio andato sopra le righe, a dire del giovane idraulico toscano. Dopo una notte carica di festeggiamenti che hanno visto coinvolti addirittura Lorenzo Spolverato e Javier Martinez insieme, le cose sono andate oltre durante il taglio della torta, qualcuno dei gieffini ha preso la panna e sporcato molto altri gieffini, con Tommaso Franchi che ha sbottato contro Giglio, attaccando il compagno di gioco nel programma:

“Puliscimi il letto, prima mi pulisci il letto. Non me ne frega un ca**o Gigli, ora mi vai a pulire il letto! Non scherzo, vammi a pulire il letto. Ma che ca**o volete da me? Siete dei bambini maleducati di me**a. Sono ubriachi fradici e vogliono fare i ganzi. Andate a farli fuori i ganzi. Non ci vengo con voi!” le parole dell’idraulico.

Maria Vittoria tenta di calmare Tommaso Franchi al Grande Fratello

Inutile il tentativo di Maria Vittoria Minghetti di calmare Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello, la gieffina ha infatti subito tentato di tranquillizzare il fidanzato dopo gli eccessi andati in scena nella casa più spiata d’Italia. “No, non ti voglio baciare! Sei ubriaca ance te? Non lo vedi che sono a disagio? Lo senti o no che non sono a mio agio e non voglio darti un bacio? E allora perché continui?” la reazione furiosa di Tommaso contro la compagna di gioco e fidanzata.

Tommaso Franchi, proseguendo lo sfogo contro i compagni di gioco, ha poi proseguito mettendo nel mirino Maria Vittoria Minghetti e il resto dei gieffini nella casa del Grande Fratello: “Siete tutti ubriachi fradici e mi fate schifo, ubriachi di brutto, vi siete ubriacati come delle spugne” le parole del gieffino contro la fidanzata dopo che ha notato le macchie sul suo letto prima di coricarsi.

