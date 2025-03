Tommaso Franchi si è dimostrato un concorrente inusuale di questo Grande Fratello. Nel corso della sua avventura nel programma ha dimostrato di non cercare mai le dinamiche o la visibilità all’interno della Casa, anzi di volerla quasi evitare. Sotto i riflettori ci è finito comunque, soprattutto per la sua relazione con Mariavittoria Minghetti, ma in più occasioni ha mostrato il suo malcontento nella Casa, anche nei confronti della produzione.

Tommaso ha fatto però di più, palesando un vero e proprio disagio nei confronti degli autori del Grande Fratello una volta fuori dal programma. Il gieffino è stato eliminato due puntate prima della finale, durante un televoto flash, e tornato sui social ha replicato ad alcuni commenti, sottolineando come, a suo dire, gli autori non siano stati del tutto corretti nei suoi confronti (e non solo).

Tommaso Franchi critica gli autori del Grande Fratello e cancella tutte le foto della sua avventura nel reality

Ringraziando i fan che l’hanno sostenuto in questi mesi nella Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha lanciato la pesante stoccata agli autori: “Non importa se non ci hanno mai fatto passare per quello che siamo, in sei mesi ce ne siamo fatti una ragione, – ha esordito l’idraulico, aggiungendo – sono contento invece che i fan ci abbiano vissuto realmente, questa è la cosa importante, come passi per il programma e in puntata passa in secondo, in terzo o in quarto piano“. L’ex gieffino, d’altronde, sta mostrando con vari gesti concreti il suo disappunto nei confronti del programma, a partire dall’aver cancellato le foto della sua avventura nel reality dal profilo Instagram, lo stesso dove ha deciso di non seguire molti dei suoi ex compagni, compreso il conduttore Alfonso Signorini. Atteggiamento che, se da una parte ha conquistare il favore dei fan, dall’altra ha sollevato un po’ di critiche da parte del pubblico del Grande Fratello.