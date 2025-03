Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che si appresta a raggiungere la finale fissata il 31 marzo, anche perché dopo Mediaset offrirà al suo pubblico The Couple con Ilary Blasi. Ma cosa succederà stando alle anticipazioni? Alfonso Signorini vuole vederci chiaro su una coppia in particolare ovvero Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti.

Crisi profonda tra i due giovani ragazzi che si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e che potrebbero non vedersi più una volta usciti perché in queste ultime ore hanno litigato pesantemente a causa della gelosia che la ragazza ha nei confronti del rapporto di lui con Zeudi, senza contare che con quest’ultima lei si è fatta il bagno anche con Helena Prestes. Quest’ultimo episodio ha di nuovo scatenato le illusioni dal fandom tossico Zelena.

Tommaso Franchi: resa dei conti con Mariavittoria Minghetti stasera al GF

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti non stanno passando un bel momento perché sono in una crisi nera e non hanno ancora chiarito le loro posizioni. Anzi, ci hanno provato, ma senza successo. Dopo essersi lasciati, infatti, i due hanno parlato a lungo, però non ne è uscito nulla di buono dato che proprio non riescono a capirsi e a venirsi incontro. C’è speranza che stasera possano trovare un punto comune su cui ricostruire il loro rapporto oppure dovranno dirsi addio per sempre?

Pamela Petrarolo, che è stata mesi nella casa del GF, ha detto ultimamente che non crede alla relazione tra i due ragazzi che non sarebbero mai durati fuori dalla casa. E pensare che la loro lite è scaturita per una vicinanza tra l’idraulico e l’ex Miss Italia, la stessa che nell’ultima puntata aveva assicurato che non si sarebbe mai messa in mezzo a loro due. Invece tra Javier e Helena ci ha sguazzato se no non sarebbe mai arrivata così lontana ovvero in finale, e ultimamente è stata smascherata da Tommaso.

