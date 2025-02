Uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello è senza dubbio Tommaso Franchi che grazie alla sua simpatia è stato capace di entrare nel cuore del pubblico. Originario di Siena in Toscana, di professione è un idraulico e il padre Giacomo ha sempre esaltato moltissimo la sua dedizione per il lavoro, dichiarando di averlo visto totalmente cambiato dopo che per la prima volta aveva iniziato a fare il cameriere.

Non tutti sanno che Tommaso Franchi è il nipote di Niccolò Rigani, capitano della contrada Castelvecchio del Palio di Siena, dove il concorrente del Grande Fratello partecipa stesso come sbandieratore. Oggi, il ragazzo vive in campagna da solo, nella casa accanto a quella della mamma. Lui stesso si definisce come un ragazzo all’antica e nella casa del Grande Fratello è stato capace di dimostrare tutti i suoi valori specialmente nella relazione con Mariavittoria Minghetti, attualmente la sua fidanzata. Nonostante non siano mancate le liti fra i due, hanno sempre cercato di combattere per il loro amore uscendone vincitori (fino a ora). Ma sveliamo un’altra chicca: non tutti sanno che Tommaso Franchi non aveva mai guardato il programma prima di parteciparvi, considerando quella del reality una realtà tutta nuova per lui.

Il papà di Tommaso Franchi si è spesso esposto in interviste in cui gli chiedevano del suo rapporto con il figlio, raccontando di esserne molto orgoglioso e di approvare la storia con Mariavittoria Minghetti. Nonostante la differenza di età fra i due fidanzati, il papà dice di non essere assolutamente spaventato. “Ormai a Siena mi conoscono come il babbo di Tommaso“, spiega Giacomo Franchi, orgoglioso del percorso che il figlio sta facendo al Grande Fratello.

A novembre, dopo un solo mese dall’inizio del programma, gli autori avevano permesso all’uomo di riabbracciare il suo Tommy: “Sei bellissimo e sei fortissimo, mi manchi tantissimo. Ti vedo tutti i giorni e sei stupendo. Vivi e divertiti. Metticela tutta sempre. Ti voglio bene amore mio”, queste erano state le parole di papà Giacomo alla vista di Tommaso Franchi prima di dargli un consiglio importantissimo: “Pensa sempre con il tuo cervello“. E c’è da dire che il gieffino senese non è mai sceso a compromessi per ottenere popolarità, ma anzi, il suo punto di forza è sempre stato proprio questo: essere sè stesso in ogni occasione.

