L’ultimo concorrente eliminato di questa edizione del Grande Fratello è Tommaso Franchi. Il pubblico è rimasto incredulo dopo aver scoperto che è stato proprio l’amatissimo idraulico senese a dover lasciare il programma, dato che molti fan pensavano fosse il vincitore. Tommaso Franchi, però, sta lasciando i telespettatori senza parole dopo la sua esperienza su Canale 5, facendo movimenti strani sui social che hanno fatto pensare a un suo distacco da Alfonso Signorini.

Cos’ha fatto? Il fidanzato di Mariavittoria Minghetti ha tolto subito dai social tutti i post che riguardano il Grande Fratello e non solo, immediatamente dopo ha deciso di non seguire più gli altri gieffini. Oltretutto, a differenza di quanto hanno fatto gli altri ex concorrenti del reality di Canale 5, Tommaso Franchi ha deciso di non rilasciare nessuna intervista e non ha nemmeno pubblicato una frase di ringraziamento. A far insospettire ancora di più i fan è stato un like sospetto del senese ad un commento che parlava del fatto che gli autori si sono comportati male con lui.

Tommaso Franchi toglie il segui ad Alfonso Signorini e chiede indietro la giacca al GF

Per quale motivo Tommaso Franchi non vuole più avere niente a che fare con il Grande Fratello? Per ora il ragazzo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma probabilmente è successo qualcosa con gli autori che lo ha ferito profondamente. Infatti, l’idraulico senese ha smesso anche di seguire Alfonso Signorini nonostante durante l’ultima puntata si fossero scambiati parole d’affetto. L’ex gieffino ha richiesto indietro alcuni oggetti rimasti in casa e anche la sua giacca rimasta al Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti, intanto, ha precisato che i due hanno molti problemi di coppia e che fuori non sa come potrebbe proseguire il loro rapporto. Ora, non ci resta che capire se Tommaso Franchi sarà presente durante l’ultima puntata di lunedì.