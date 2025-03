Quando i concorrenti che hanno passato mesi nella casa del Grande Fratello escono e finalmente respirano di nuovo la vita di tutti i giorni ecco che possono mettersi in atto atteggiamenti definiti bizzarri da coloro che si sono divertiti a seguire l’’edizione attuale condotta da Alfonso Signorini. Cos’è successo a Tommaso Franchi una volta che è stato eliminato al televoto?

Zeudi Di Palma: “Mai baciato Alfonso”, ma un video la incastra/ Web furioso: “Falsa e bugiarda”

Chi ha scritto all’esperta di gossip Deianira Marzano, e che ha voluto rimanere anonimo, afferma che Tommaso “blocca chiunque abbia un pensiero diverso sul percorso di Mariavittoria”. Di detrattori ne è pieno il web e bisogna saper convivere con le critiche che possono arrivare da tutte le parti, e sembra strano che questo sia l’atteggiamento tenuto dall’idraulico, anche se alcuni potrebbero obiettare che lo faccia per proteggere la sua amata fidanzata conosciuta proprio all’interno della casa.

Helena Prestes incastra Zeudi al Grande Fratello: "Non hai baciato solo me"/ Lei nega: confronto definitivo

Tommaso Franchi criticato: “Se vai al GF devi accettare anche le critiche”

“Se vai al Grande Fratello devi accettare anche le critiche. Se non ti sta bene, te ne stai a casa tua”: questo è il pensiero di Deianira Marzano a proposito del comportamento che starebbe tenendo Tommaso Franchi da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia. Che sia un modo per proteggere la fidanzata, che è attualmente al televoto contro Chiara Cainelli? Non si sa, ma si spera che quando finirà tutto questo possa godersi la relazione senza più pensare alle critiche altrui.

E intanto proprio Mariavittoria Minghetti ha dato spettacolo nelle ultime ore per ben due volte: nella prima ha definito Zeudi pesante come un macigno, andandoci giù pesante, anche se in chiave ironica, e poi ha lanciato un appello generico chiedendo di essere rilasciati dopo così tanti mesi chiusi nella stessa casa con quasi le stesse persone. Sarà accontenta lunedì 31 marzo quando Alfonso Signorini metterà la parola fine all’attuale edizione con la proclamazione della vincitrice: sarà Zeudi oppure alla fine la spunterà Helena Prestes?

Shaila Gatta, ex velina Ludovica Frasca la affossa: "Non mi è piaciuta al GF"/ "Volgare? Sì, per me lo è..."