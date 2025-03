Dopo giorni di litigi pesantissimi, Mariavittoria e Tommaso Franchi si sono confrontati davanti ad Alfonso Signorini al Grande Fratello, mettendo a nudo tutti i loro tratti più disfunzionali. Infatti, spesso discutono in maniera decisamente accesa arrivando a minacciare di lasciarsi e dicendosi le cose peggiori. Sebbene sia normale litigare tra fidanzati, soprattutto se sottoposti ad uno stress notevole come quello di essere chiusi nella casa del GF, spesso abbiamo visto Tommaso Franchi piangere e Mariavittoria urlare un po’ troppo.

Con un po’ di fatica, l’idraulico senese è riuscito ad esprimere i suoi sentimenti di fronte a tutti durante la diretta dicendo che stare con Mariavittoria è come quando si butta l’amo e si pensa di aver pescato qualcosa di buono ma invece non è così. “Mi ferisce con le sue parole“, dice Tommaso Franchi che con aria un po’ delusa spiega di essere spesso messo ad un bivio da parte della fidanzata. Lei invece è rimasta in silenzio, consapevole che tra i due ci sono dei grossi problemi nel litigare: “Siamo incompatibili nelle discussioni“, ha detto la ragazza, mentre Alfonso Signorini ha subito interpellato le opinioniste.

Beatrice Luzzi contro Mariavittoria Minghetti: “Senza Tommaso Franchi non saresti…”

Beatrice Luzzi ha commentato la relazione tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, dando contro alla ragazza e definendola in maniera velata un’ingrata nel dire di non sentirsi protetta da lui. “Senza Tommaso non saresti riuscita ad arrivare fino a qui”, ha detto l’opinionista, mentre la fidanzata del senese le ha dato ragione e ha ammesso di aver detto certe cose solo per rabbia. Successivamente, i due hanno ammesso di voler proseguire al meglio la loro relazione anche fuori dal Grande Fratello, e che faranno di tutto per mettere al primo posto il sentimento. Alfonso Signorini ha poi lodato Mariavittoria per essere così analitica, definendolo un tratto che dovrebbe dare tante sicurezze a Tommaso Franchi.